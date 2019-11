Gli sport più adatti per dimagrire velocemente

Fare sport è il modo migliore per dimagrire: l’attività fisica infatti permette di bruciare calorie e accelerare il metabolismo anche una volta terminata e, insieme a un po’ di attenzione all’alimentazione, è senza dubbio il metodo più sano ed efficace per raggiungere il peso forma ideale.

Quando si decide di tornare in forma, sia che si tratti di perdere qualche chilo che di rassodare e tonificare i muscoli, può capitare di essere indecisi sulla scelta dello sport da iniziare a praticare.

Infatti, se per dimagrire è importante seguire un’alimentazione sana e bilanciata, che consenta all’organismo di ricevere i nutrienti necessari senza extra e zuccheri superflui, anche fare sport non è da meno, soprattutto per bruciare più calorie e dare una bella smossa al metabolismo, così da dimagrire più velocemente.

Ci sono, poi, degli sport che sono più indicati di altri per raggiungere questo specifico obiettivo: è quindi importante riuscire a scegliere quelli che si ritiene di poter effettuare nel lungo tempo senza stancarsi e che, ovviamente, hanno un impatto migliore sull’organismo. Ecco quindi i 3 sport più indicati per tornare in forma velocemente, più un esercizio da inserire nell'allenamento quotidiano.

La camminata veloce

Camminare velocemente è una delle migliori attività brucia-grassi, permette di dimagrire senza stressare l’apparato muscolo-scheletrico e l’apparato cardio circolatorio. Queste caratteristiche rendono la camminata veloce, non solo praticabile dalla maggior parte delle persone, ma soprattutto piacevole e quindi facilmente perpetuabile nel tempo il che è fondamentale per dimagrire. Camminare con regolarità e costanza è molto più facile che correre, proprio perchè camminare è piacevole e meno affaticante.

Praticando la camminata veloce con regolarità è possibile perdere mezzo chilo a settimana e quindi dieci chili in venti settimane. Perdere peso a questo ritmo è facilmente sostenibile da parte dell’organismo e vi aiuterà a mantenere il peso forma per un lungo periodo.

L’obiettivo deve essere quello di bruciare dalle 300 alle 500 calorie al giorno, riducendo contemporaneamente l’apporto calorico fornito dall’alimentazione.

Quanto spesso bisogna camminare per dimagrire?

Un principiante deve iniziare a camminare 3 giorni a settimana per almeno 15-20 minuti. Poi dovrà aumentare gradualmente la frequenza e la durata delle passeggiate fino ad arrivare dai sessanta ai novanta minuti al giorno per cinque giorni a settimana.

Il raggiungimento dell’obiettivo dipende fondamentalmente dall’età: un ventenne potrà incrementare la durata di venti minuti a settimana, un trentenne di quindici, un quarantenne di dodici, un cinquantenne di dieci e un sessantenne o oltre di otto.

La corsa

Subito dopo la camminata troviamo la corsa, lo sport più noto e praticato soprattutto da chi non è solito andare in palestra. Si può alternare alla camminata, soprattutto per chi è agli inizi e sempre dopo un riscaldamento adeguato, o può essere praticata come unica attività: la corsa è, infatti, tra gli sport che aiutano maggiormente nella perdita di peso e nel tonificare i muscoli, facendo lavorare la zona dell’addome, dei glutei e delle cosce.

Il salto della corda

Sei impossibilitato ad uscire e hai poco spazio per allenarti? Allora salta la corda! Il salto della corda è, infatti, un esercizio che aiuta a bruciare tantissime calorie e che può risultare anche divertente, allenandosi a tempo di musica, stando fermi sul posto e saltellando in modi diversi. Inoltre, le diverse modalità di salto aiutano a modellare gambe, glutei e addome.

La bicicletta

Andare in bici, come anche utilizzare una cyclette per praticare lo spinning, è un ottimo modo per mantenersi in forma, essendo questi degli sport che aiutano a bruciare calorie velocemente modellando anche i muscoli. Se spostarsi in bicicletta è già di per sè un buon modo per mantenersi in forma, pedalare su percorsi misti, in pendenza e con l’intento di allenarsi, può portare a risultati davvero ottimali.

