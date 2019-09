Ginnastica da scrivania: gli esercizi da fare mentre sei al lavoro per combattere i dolori e tonificare i muscoli

Trascorrere molte ore alla scrivania e avere uno stile di vita sedentario è dannoso per la salute, ma dopo 8 ore di lavoro, spesso non si ha né tempo né voglia di dedicarsi ad uno sport.

È sempre più comune accusare dolori a spalle, schiena e collo e passare tante ore seduti di fronte ad un pc sicuramente non aiuta: ben otto persone su dieci infatti soffrono di dolori dovuti a posture sbagliate ed eccessiva sedentarietà in ufficio.

Pause frequenti per sgranchire le gambe e schiarire la mente possono sicuramente aiutare, come anche cercare di preferire sempre le scale all’ascensore, ma ci sono degli esercizi davvero utili che possono essere fatti direttamente alla scrivania e che ti aiuteranno a prevenire fastidiosi dolori a schiena e collo, tonificando e rafforzando i muscoli di braccia, gambe, addominali e glutei!

Ritagliati un momento in cui non ci sono altri colleghi ad osservarti o coinvolgili in questa pausa dedicata al benessere, basterà essere costanti per ottenere ottimi risultati!

Sgranchite la nuca!

Mettetevi dritti sulla vostra sedia e inclinate la testa verso la vostra spalla sinistra. Poi fate la stessa cosa fino alla vostra spalla destra. Procedete quindi (senza troppa violenza) a ruotare la testa, piegandola in avanti, indietro, ect.

Rilassate le dita!

Unite le vostre dita e alzate le braccia il più possibile, con i palmi rivolti verso l’alto.

E’ tempo di dedicarsi alle spalle!

Alzatele (nell’espressione: fate spallucce) e tenetele così per qualche secondo. Quindi abbassatele. Ripetete questo movimento un paio di volte.

Esercizi per il collo

Ricordati di stare sempre con la schiena dritta, di respirare e di eseguire ogni movimento lentamente: inspira e solleva lentamente le spalle, poi espira tornando alla posizione iniziale. Ripeti 10 volte;sposta lentamente la testa da destra verso sinistra, e viceversa. Ripeti 10 volte;sposta lentamente la testa su e giù, e viceversa. Ripeti 10 volte;sposta lentamente la testa a sinistra e fermati per 5 secondi, poi torna alla posizione iniziale e ripeti a destra. Ripeti 5 volte per lato; abbassa la testa lentamente e fermati per 5 secondi, poi torna alla posizione iniziale; ripeti 10 volte;abbassa lentamente la testa sulla spalla destra, poi ritorna alla posizione iniziale e abbassala sulla sinistra; ripeti 10 volte.



Esercizi per i glutei

Seduto alla scrivania, contrai i glutei per 3 secondi e poi distendili, in maniera ritmica. Lascia passare un paio di secondi e ripeti l'esercizio, in questo modo tonificherai e snellirai la parte grazie alla contrazione prolungata.



Esercizi per gli addominali

Seduto con la schiena dritta, fletti il busto di lato di pochi centimetri, prima a destra e poi a sinistra, con movimenti brevi e veloci;

stando seduto, contrai i muscoli addominali spingendo verso il basso per 30 secondi e poi rilassa. Ripeti 5 volte.



Esercizi per le braccia

Appoggia le mani sulla scrivania ad una distanza di circa 20 centimetri. Premi i palmi stendendo bene le braccia per 5 secondi e poi rilassa. Ripeti 10 volte;

seduto con la schiena dritta, metti le mani sotto la scrivania, con i gomiti piegati a 90 gradi. Spingi verso l'alto per 15 secondi e poi rilassa. Ripeti 10 volte.



Esercizio per il seno

Seduta, schiena dritta, unisci davanti al petto i palmi delle mani e spingi con forza una mano verso l'altra per almeno 15 secondi, poi rilassati. Ripeti per 5 volte.

Esercizio per le dita

Ideale per chi scrive al computer per tante ore, appoggia la mano sulla scrivania, allunga bene le dita e poi piegale. Continua per dieci secondi, poi passa all'altra mano.

Ora la parte più importante: le gambe!

Alzate una gamba e piegatela. Abbracciatela e avvicinatela al vostro petto. Tenetela per un minimo di 5 secondi, massimo 10. Quindi lasciate andare. Ripetete per l’altra gamba (e mi raccomando, fatelo con calma, può essere un esercizio duro!)

Ed infine la schiena!

Alzate un braccio in alto e piegatevi di lato. Ripetete per l’altro lato. Se potete, unite le vostre braccia ai fianchi e muovetevi verso destra e verso sinistra. Questo sgranchirà per bene la vostra schiena!

Non dimenticatevi mai comunque che se potete alzarvi per una decina di minuti, è anche meglio! Correre sul posto o fare una passeggiata rapida può ridurre tutti i problemi creati dal lungo periodo di seduta.

