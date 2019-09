Iscriviti a un corso di Judo: oltre a rimanere in forma avrai elasticità e agilità

Il judo è un'arte marziale, uno sport da combattimento e un metodo di difesa personale, nato in Giappone alla fine dell’Ottocento grazie al Maestro Jigoro Kano e divenuto disciplina olimpica nel 1964 in occasione delle Olimpiadi di Tokyo.

L'UNESCO ha dichiarato che lo sport del judo è la migliore formazione iniziale per bambini e ragazzi dai 4 ai 21 anni e come pratica regolare a qualsiasi età con appropriate limitazioni, ed il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) lo considera uno degli sport più completi, che promuove i valori di amicizia, partecipazione, rispetto e sforzo per migliorare.

Benefici

Essendo uno sport completo aiuta a perdere peso e mantenere la linea, migliora l'elasticità e l'equilibrio, l’obiettivo del judoka è di restare in piedi cercando di buttare a terra l’avversario sfruttando i suoi punti deboli.

All’interno del Dojo - l’ambiente in cui si pratica Judo - si può aumentare forza ed elasticità muscolare, prevenire lievi dismorfismi soprattutto a livello della colonna vertebrale, sviluppare una migliore espansività toracica ed ottimizzare efficienza cardiaca e capacità di recupero dopo lo sforzo.

Il sistema nervoso del Judoka acquista una migliore capacità di reazione e prontezza nei gesti, maggiore coordinazione, equilibrio e strutturazione spazio temporale.

Dal punto di vista psicologico il Judo, come tutti gli sport di combattimento, potenzia disciplina, coraggio e autocontrollo. Favorisce l’acquisizione delle regole e insegna il rispetto dell’altro, che sia esso compagno, avversario o Maestro.

attiva il metabolismo,

aumenta la massa muscolare,

insegna a respirare meglio, a concentrarsi nel ritmo dell’inspirazione e dell’espirazione,

allevia anche fastidi come l’asma,

migliora la circolazione,

aumenta l’elasticità dei muscoli e la flessibilità delle articolazioni,

aumenta l’autostima, aiuta a socializzare e combattere la timidezza .

Non semplicemente uno sport adatto a tutti i bambini, maschi e femmine indistintamente, ma una vera e propria filosofia per imparare a conoscere sé stessi e l’ambiente circostante, il Judo è tra gli sport maggiormente consigliati in età evolutiva.

I bambini infatti sul Tatami imparano ad incanalare i propri istinti ed a controllare i movimenti secondo regole precise volgendo al positivo il proprio potenziale energetico.

Seppur uno sport di combattimento corpo a corpo, il Judo non è finalizzato all’attaccare o colpire l’avversario, bensì proprio come insegna l’etimologia dell’ideogramma JU-DO che letteralmente significa "Via della cedevolezza", sottende ad una facoltà di adattamento, intesa come la capacità di rimuovere ogni ostacolo che troviamo sul cammino.

Non conoscendo la forza di chi si oppone, il judoka può però sentirne la direzione e, assecondando la sua strada, allontanarlo dalla propria.

L’essenza del Judo infatti sta proprio in questo: incanalare le forze ostili nella direzione a cui tendono, seguirle un po', quindi lasciarle procedere da sole.

Come si pratica il judo

Questa disciplina si compone di tecniche e prese derivanti dal più antico jujitsu, non prevede colpi e si basa sulle proiezioni, entrando in contatto con l’avversario, si dovrà percepire il suo cosiddetto “piano debole” ed agire su esso con lo scopo di proiettarlo al suolo usando il proprio centro di gravità.

Sul Tatami si impara a mantenere calma e lucidità, leggendo con attenzione e in modo strategico la situazione e anticipando l’avversario.

Grazie alla capacità di questa disciplina di aumentare la sicurezza di sé è particolarmente indicata per gli insicuri.

Inoltre è stato dimostrato come le arti marziali riducano i livelli di ostilità, aggressività e ansia di chi la pratica, promuovendo fiducia personale, autocontrollo e conoscenza di sè.



