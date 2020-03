Coronavirus: sport da fare in casa per rimanere in forma

In un momento delicato come questo per Vicenza, bisogna rimanere in casa, uscire l'indispensabile e rispettare la distanza di sicurezza, usare i disinfettanti sulle mani e le superfici, e fare attenzione ai sintomi.

L'emergenza coronavirus ha imposto nuove regole per la sicurezza comune, tra cui il divieto assoluto di creare assembramenti e di praticare sport di gruppo all'aperto. Esistono però diversi sport da poter praticare a casa senza alcuna difficoltà. Scopriamoli qui insieme.

Tutti i benefici della cyclette

Per chi possiede una cyclette a casa, non è difficile restare in forma. Questo attrezzo permette di prendersi cura dei muscoli della propria schiena, perdendo peso velocemente. La cyclette permette inoltre dutti i benefici della cyclettei tonificare glutei, gambe e addome, combattendo adiposità localizzate e fastidiosi cuscinetti di cellulite. Inizia con un allenamento di 20 minuti al giorno per tre giorni alla settimana, e aumenta ogni settimana di 10 minuti, fino ad arrivare ad una sessione di almeno 40 minuti per tre giorni alla settimana. Da qualche anno esiste Zwift, ossia un’app che tramite un software dà la possibilità di pedalare in mondi reali o immaginari. Appaiono strade, vere o immaginarie, nel quale un avatar pedala con la nostra cadenza, velocità, forza.

Aerobica con la musica

Se ti piace la musica e hai voglia di divertirti, l'aerobica fa al caso tuo. Ti basta solo un tappetino per gli esercizi e un po’ di spazio per lasciare un raggio d’azione utile. Se hai già frequentato dei corsi di aerobica non avrai problemi, altrimenti puoi utilizzare un video guida come aiuto per una vera lezione tenuta da esperti. Le tue gambe e la tua postura ringrazieranno.

Sollevamento dei pesi

Forse la scelta degli attrezzi non è ampia come in palestra, ma anche in casa puoi allenarti con i pesi, e puoi crearli con facilità, se non ne sei in possesso: basta usare due bottigliette di acqua piene. Il ritmo giusto? Mezz’ora al giorno, per almeno tre volte la settimana. Scegli la playlist giusta e lavora d’immaginazione: durante l’allenamento, chiudi gli occhi e immagina di essere fuori, al sole.

Yoga

Rocket, Mandala, Hatha: le tipologie di yoga son diverse, e sono tutte praticabili a casa. Armati di tappetino e di abbigliamento comodo e inizia subito. Se pratichi questa attivtià da poco tempo, trova un buon video tutorial e inizia con una serie di esercizi semplici e brevi – come il saluto al sole A o B – per aiutarti a memorizzarli, e ripetili a oltranza. Scoprirai i benefici per corpo e mente già in pochi giorni.

I sintomi del Coronavirus

Come proteggersi dal contagio

Il disinfettante sicuro approvato dall'OMS

La distanza di sicurezza da rispettare