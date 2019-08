Trucchi e consigli su come fare la valigia perfetta con tutto dentro

Il momento della partenza per un viaggio è sempre bello ed eccitante, se non fosse per un piccolo particolare: bisogna fare la valigia! Vera fonte di stress per i più ansiosi, la preparazione della valigia è un momento che anche i più tranquilli devono affrontare con un’attenzione particolare, per essere sicuri di non perdere tempo e di portare con sé tutto il necessario.

Partire leggeri ha i suoi vantaggi: non solo ci si muove con più libertà ma si impara anche a concentrarsi di più sull’essenziale. Basta un po’ di astuzia nello scegliere cosa mettere in valigia e, soprattutto, a come riporla, cercando di guadagnare spazio.

Fai una lista a cui aggiungi man mano le cose che ti vengono in mente.

Le scarpe e i calzini che vanno nel fondo della valigia.

Nel secondo strato jeans e vestiti pesanti, e le cose che non si stropicciano.

Nei buchi e spazi piccoli: costumi e biancheria intima, trucchi e accessori.

Arrotola, non piegare! Se li arrotoli, infatti, saranno più ordinati, potrai inserirli negli spazi più stretti senza stropicciarli.

Attenzione ai liquidi, chiudi i tappi con dello scotch di carta e usa un sacchetto di plastica.

Ad ognuno la sua valigia: non mischiare le tue cose con quelle degli altri componenti della famiglia. Se viaggi con i bambini, dai loro un mini trolley: li responsabilizzerai e, allo stesso tempo, avrai più spazio in valigia!

COSA METTERE IN VALIGIA

Preparare la valigia non è facile e specialmente se si vuole viaggiare leggeri e con un solo bagaglio a mano diventa un'arte.

PER LA PIOGGIA - Preferire l'impermeabile all'ombrello.

BIANCHERIA - Non eccedere con la biancheria intima: 3 paia di mutande sono più che sufficienti.

SCARPE - Meglio viaggiare con un solo paio di scarpe, preferibilmente ben collaudate.

ACCESSORI - Non sottovalutate l'dea di portare con voi degli accessori: un cappello per il sole in estate e per il freddo e il vento in inverno. Una sciarpa oltre a poter risultare molto utile spesso è anche un accessorio utile a cambiare la'spetto di un vestito.

IGIENE PERSONALE - Evitate di portare con voi shampoo, bagnoschiuma e altri liquidi che è facile reperire un po' ovunque. In alternativa portate con voi una saponetta naturale, utile per l'igiene personale e dei panni. Molti saponi solidi non sono così male neanche usati sui capelli specialmente se ad esse si abbina un olio (che può essere utile anche per il corpo, come quello di argan).

Il mondo non è così selvaggio come tendiamo a pensare: in altre parole in ogni luogo e cultura l'uomo ha imparato a lavarsi e a lavare le sue cose. Trovare una lavanderia o un lavandino per lavare i panni sarà più semplice che portare con sé 10 magliette.

Il valore di ciascun elemento è direttamente proporzionale al numero delle sue funzioni: in altre parole più funzioni ha un accessorio o un indumento è più è opportuno preferirlo ad altri. Un pareo per esempio è una gonna, un telo da mare, un trammezzo tra due stanze singole, una cabina per cambiarsi, una sciarpa, una borsa e tanto altro.

Trasportare non è indossare: se i tuoi scarponi non entrano in valigia puoi indossarli e mettere i sandali in valigia!

Tre il numero perfetto

Prepara i vari articoli a gruppi di tre. Portati tre paia di calzini, tre slip e tre magliette. In questo modo un capo lo metterai a lavare, un altro lo lascerai asciugare e il terzo lo indosserai. I pantaloni possono solitamente essere indossati più di una volta, quindi due paia dovrebbero bastare, portati vestiti di tessuti leggeri, come un misto di poliestere, che sono facili da mettere in valigia, durevoli e veloci ad asciugare.

Scegli solo capi di abbigliamento perfettamente abbinabili fra loro.

Andrai sempre sul sicuro con jeans e pantaloncini comodi.

Le maglie di colori neutri come bianco, nero e beige in genere si abbinano a qualsiasi tipo di gonna o paio di pantaloni. Ricorda solo che i colori scuri proteggono meglio dal sole.

Se viaggi quando fa freddo, cerca di vestirti a strati, anziché portarti un cappotto pesante. Solo il capo che sta a contatto con la pelle va lavato regolarmente, quindi non preoccuparti troppo del bucato.

