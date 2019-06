Scopri 3 tecniche per accorciare o scalare i capelli fai da te

Andare dal parrucchiere è sicuramente un momento di relax per dedicarsi alla cura di sé, ma a volte può capitare di non avere tempo o denaro per potersi rivolgere a un professionista.

Se anche tu stai vivendo questo momento, con questa guida scoprirai come fare la frangetta, realizzare un caschetto o un taglio scalato, tutto da sola!

Fondamentale il pettine

Potrà sembrare banale ma occorre disporre di un pettine e non di una spazzola se si ha l’intenzione di tagliarsi i capelli da sole, anche se la capigliatura è molto riccia è indispensabile per poterla dividere in modo equo. Meglio bagnare i capelli prima di procedere e ordinarli con un pettine a denti larghi possibilmente in legno. Per i capelli sottili è possibile utilizzarne uno in plastica con denti più stretti. I pettini con il manico a punta sono perfetti per tagliare righe dritte e riordinare un taglio simmetrico.

I 3 TAGLI COOL

1. La frangia

Raccogli la parte di capelli da tagliare sopra la fronte, a partire dal centro della testa. Pettina bene la ciocca e inumidiscila con dell’acqua, dopo di che, tenendola tra le dita, fai mezzo giro e taglia. In questo modo, la frangia risulterà leggermente più lunga lateralmente e non dritta. Attenta a non tagliate troppo in alto, o la frangetta risulterà cortissima! Meglio farla più lunga e, eventualmente, accorciarla in seguito.

2. Il bob

Se vuoi tagliare i capelli per realizzare un bob procedi in questo modo: pettina bene i capelli, inumidiscili e con un pettine a denti stretti, portarli tutti indietro nel modo più ordinato possibile. Poi legali in una coda bassa con un elastico: questo servirà da punto di riferimento, dovendo tagliare i capelli appena sotto l'elastico e realizzare un caschetto corto dietro e più lungo davanti.

Prendi delle forbici da parrucchiere ben affilate e taglia attentamente i capelli: se terrai le forbici in verticale eviterai la formazione di doppie punte.

Sciogli i capelli ed ecco il tuo bob super glam!

3. Scalare i capelli

Per ottenere un taglio scalato e sfoltire leggermente i capelli, legali in una coda alta al centro della testa. Per essere più precisa, mettiti a testa in giù, pettina bene i capelli e legali posizionando l’elastico sulla fronte, poi taglia solo le punte: quando li scioglierai, saranno scalati uniformemente su entrambi i lati.

Le regole fondamentali per tagliare i capelli a casa

Utilizza sempre strumenti professionali: dalle forbici specifiche per capelli ai prodotti per lo styling.

Non iniziare tagliando troppo: farai sempre in tempo ad accorciare il tutto in seguito, ma se il danno è fatto non si torna indietro!

Bagna sempre i capelli utilizzando dell’acqua o uno spray apposito.

Aiutati con degli specchi o, ancora meglio, fatti assistere da un’amica che posso aiutarti a tenere sotto controllo la situazione e a non fare danni. Due è sempre meglio di uno!

Ultimo ma non meno importante, per tagli particolari ed elaborati evita il fai da te: meglio ricorrere al parrucchiere piuttosto che alle extension per i mesi successivi a causa di un taglio disastroso!

