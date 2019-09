Bisturi addio! Ecco il rinofiller, il trattamento estetico per rifarsi il naso senza chirurgia

ll naso, grazie alla sua posizione centrale, è senza dubbio uno dei tratti del viso che più richiama l’attenzione, conferendogli personalità e armonia. Per tutti coloro che non sono soddisfatti dell’aspetto del proprio naso e desiderano correggere piccoli difetti, ma non vogliono affrontare i prezzi, i rischi o il decorso post operatorio di una rinoplastica chirurgica, la soluzione è sicuramente il rinofiller, una procedura di medicina estetica non invasiva. Scopriamo di cosa si tratta.

Rifare il naso è tra i primi 5 interventi maggiormente effettuati in chirurgia estetica. Il desiderio di avere un bel profilo si va a scontrare con il timore di affrontare un intervento chirurgico a tutti gli effetti e soprattutto il dubbio di non sapersi accettare con il cambiamento estetico che una rinoplastica può comportare.

Il rinofiller è un trattamento medico estetico per il rimodellamento del naso, senza chirurgia. Anche noto come rinoplastica non chirurgica, permette la correzione della punta del naso o del dorso con filler a base di acido ialuronico. Si tratta di un trattamento che si esegue in ambulatorio, il rinofiller è una ottima alternativa a chi non vuole sottoporsi ad anestesia e all’intervento chirurgico per correggere i difetti estetici.

Oggi è possibile correggere i piccoli difetti del naso grazie ai rinofiller, iniettivi a base di acido ialuronico e altre sostanze che permettono di rimodellare l’area senza chirurgia.



In cosa consiste il trattamento di rinoplastica non chirurgica?

Il trattamento con rinofiller prevede delle micro-iniezioni di filler di un particolare acido ialuronico effettuate sul dorso e/o sulla punta del naso. Questa tecnica permette di risolvere imperfezioni e avvallamenti, rendendo armonico un naso irregolare senza la necessità di effettuare incisioni: il tutto a beneficio del profilo complessivo del viso. Il trattamento con rinofiller permette di agire solamente sull’aspetto estetico del viso: per problematiche funzionali invece è necessario ricorrere alla chirurgia.

Quali difetti si possono trattare con il rinofiller?

Difetti della radice del naso

Gibbo accentuato (la caratteristica “gobba” sul dorso del naso)

Difetti e asimmetrie della punta o delle narici

Avvallamenti, cicatrici, aree irregolari dovute a traumi o ad esiti chirurgici

Da notare che, correggendo la base e la punta del naso, il medico molto esperto riesce ad ottenere un accorciamento “ottico” della lunghezza del naso.

Durata della seduta

Una seduta di trattamento con filler dura in genere dai 15 ai 20 minuti, a seconda dell’area da trattare, sia essa la base, la punta o il dorso del naso. La metodica è ambulatoriale e non richiede alcuna anestesia, essendo solo leggermente fastidiosa.

Effetti collaterali - Potrà comparire un lieve gonfiore che si riassorbirà nel giro di poche ore.

Il risultato è immediato. Il rinofiller è un trattamento soft che evita al paziente i disagi della chirurgia, ma richiede comunque una grandissima esperienza e competenze specialistiche per essere eseguito.

Quanto durano gli effetti del rinofiller?

Anche se è possibile ricorrere a filler permanenti, questi sono quasi sempre sconsigliati, perché comportano spesso infezioni, migrazioni, inclusioni e cisti. I filler riassorbibili sono più sicuri e causano meno problemi. L’effetto rimodellante di questi prodotti dura, in media, dai 9 ai 12 mesi e il trattamento può essere ripetuto nel tempo, per assicurare un effetto più duraturo.

Possibili effetti collaterali del rinofiller

Gli effetti collaterali che possono essere associati alle micro-iniezioni del rinofiller sono in linea con quelli comunemente riscontrabili con gli altri trattamenti di medicina estetica effettuati con i filler.

Dopo il trattamento si può presentare un gonfiore lieve in prossimità della sede dell’infiltrazione o, più raramente, qualche piccolo livido. Effetti indesiderati poco comuni sono sanguinamento dal naso e reazioni allergiche. Come per tutti i trattamenti di medicina estetica, per ottenere i risultati sperati è necessario rivolgersi a professionisti del settore altamente qualificati, che sappiano valutare attentamente la situazione della paziente e applicare il rinofiller in tutta sicurezza.

Prezzi

I prezzi riportati nei listini dei medici e cliniche che offrono l'intervento di Rinoplastica non chirurgica dipende da molti fattori e viene concordato durante la prima visita.

Il prezzo medio dell'intervento Rinofiller è di 350 €.

Dove fare il rinofiller a Vicenza

Centro Genesy

Via Lago di Garda, 122/4

36015 Schio (VI)

0445 500107

Clinica di Chirurgia Plastica

Struttura Extra Ospedaliera di Chirurgia Estetica e Poliambulatorio Specialistico

Via 25 Aprile, 4 - Marostica (VI)

0424 780657