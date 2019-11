Se hai la pelle sensibile attenzione a non commettere questi 5 errori

L'inestetismo della pelle sensibile è sempre più diffuso, difficilmente troviamo una pelle che non presenta zone con lievi o forti rossori.

Il primo stadio è il rossore più o meno diffuso; se non trattata la pelle sensibile può trasformarsi in couperose e successivamente in una fase infiammatoria cronica denominata rosacea.

Ci sono delle zone del viso più soggette a sensibilità come il mento, la zona tra le due sopracciglia, il naso e le ali del naso fino ad estendersi quasi allo zigomo.

Perchè proprio quelle zone?

Semplicemente perchè in quella zona la pelle è più spessa e ha una maggiore vascolarizzazione quindi è molto più facile creare danni li che in una parte meno vascolarizzate. Naturalmente anche dove la nostra pelle è molto sottile cè la probabilità che si ipersensibilizzi. Gli strati della pelle sono molto meno spessi perciò più deboli e più attaccabili dagli agenti esterni.

I fattori che portano una pelle a diventare sensibile sono infiniti: genetica, sbalzi di calore, stile di vita, prodotti o abitudini sbagliate, emotività.

E' molto importante individuare questo tipo di pelle quando ancora si presentano solo lievi rossori perchè, spesso, dopo la comparsa di capillari o/e rossore cronico o/e addirittura infiammazione non è più possibile regredire.

La pelle sensibile, infatti, è per definizione un tipo di pelle fragile e delicata, che tende ad irritarsi facilmente e che è più predisposta a reagire negativamente agli agenti fisici o chimici che entrano in contatto con essa (come creme, detergenti, tessuti, ecc..) rispetto ad una cute normale; inoltre, la pelle particolarmente sensibile è soggetta ad uno sviluppo precoce di rughe ed altri inestetismi.

Le cause della pelle sensibile sono, in prima battuta, di natura ereditaria, ma è bene sapere che anche una pelle "normale" può divenire sensibile nel corso degli anni, indipendentemente dalla genetica. Oltre ai fattori costituzionali ed ereditari, infatti, sono numerosissimi e svariati gli elementi che possono predisporre all'insorgenza della pelle sensibile: in primis sole, vento, sbalzi termici e l'applicazione regolare sulla pelle di prodotti cosmetici aggressivi, ma anche stress, fumo, alcol e una dieta non equilibrata.

Fare dei test prima

Chi ha la pelle sensibile deve fare molta attenzione quando inizia ad usare prodotti nuovi, anche se formulati specificatamente per questo problema: una buona abitudine, da seguire sempre, è quella di fare un test in una zona del corpo piccola e circoscritta, come può essere il collo oppure la parte interna del polso, e controllare la reazione al prodotto.

Il collo, in realtà, è la zona ideale per verificare la compatibilità, perché la pelle è meno spessa e per questo più reattiva: se il prodotto risulterà tollerato in questa zona, potrà essere applicato anche sul viso, senza rischi di reazioni allergiche o altri spiacevoli inconvenienti.

Attenzione al nichel

Il nichel è uno dei responsabili principali di irritazioni e arrossamenti cutanei e si trova praticamente ovunque, dai gioielli alle cerniere, fino ai cosmetici e ai prodotti per capelli. Gli sfoghi cutanei da contatto diretto sono la forma più frequente con cui si evidenzia l'allergia al nichel: è importante quindi evitare di indossare bijoux o accessori che potrebbero irritare maggiormente la pelle.

I prodotti da usare

Utilizzare prodotti non in linea con le esigenze della propria pelle è un errore molto comune, che comporta principalmente un problema di idratazione: o troppa o troppo poca. Per riuscire a individuare i prodotti beauty appropriati, è bene iniziare individuando il proprio tipo di pelle:

per la cute grassa è necessario optare per gel e fluidi leggeri sebo equilibranti, che idratano e, allo stesso tempo, opacizzano.

Se la pelle è secca, va nutrita con creme dalla texture corposa, che impediscano il più possibile la dispersione dei liquidi e l'impoverimento del film idrolipidico; da evitare, invece, i detergenti schiumogeni ad acqua.

La pelle sensibile necessita di prodotti dalle formulazioni lenitive e delicate.

Per la pelle normale, infine, è bene scegliere i prodotti cosmetici in base al clima: più leggeri in estate, più consistenti in inverno.

Andare a dormire senza struccarsi

Andare a dormire senza struccarsi è un'abitudine molto dannosa, che comporta una serie di problematiche, come una pelle sempre più spenta e opaca e l'insorgenza, o l'aumento, di pori dilatati e impurità, compresi acne e brufoletti. Inoltre, l'abitudine di non struccarsi la sera porta alla formazione di irritazioni, arrossamenti e progressive rughette sul contorno labbra e occhi, oltre a seccare la pelle e velocizzarne l'invecchiamento.

Esfoliare troppo

L'esfoliazione è sicuramente un momento importante della propria beauty routine, ma se si soffre di pelle sensibile può essere un'arma a doppio taglio: se da un lato, infatti, fare un bello scrub al viso pulisce la pelle e libera i pori, esagerare con questa pratica può portare la pelle a produrre più sebo, e quindi alla formazione di imperfezioni, o a una sensibilizzazione ulteriore, che si manifesta con infiammazioni e arrossamenti.

Per evitare di sbagliare, è importante prediligere il gommage allo scrub, meglio se con microsfere, da eseguire1 volta alla settimana se la pelle è normale o secca, 2 volte se invece tende al grasso.

Farmacie dove fare il test della pelle a Vicenza

