Prova il massaggio shiatsu: questo è il mese gratuito

Lo Shiatsu è una passione per 600mila persone che in Italia lo praticano abitualmente. Tra le discipline del benessere è il rimedio antistress preferito dagli italiani e adatto a tutti, adulti e bambini, anziani e adolescenti, anche donne in gravidanza.

Questa pratica manuale Giapponese fin dalla sua nascita, risalente al periodo tra le due guerre mondiali, si è caratterizzata per la staticità della pressione che viene portata perpendicolarmente alla superficie del corpo, comodamente vestito. Nella disciplina non esistono sfregamenti, manipolazioni, utilizzo di oli o altro.

Le pressioni entrano in profondità senza scivolare sulla pelle e producono uno stimolo a cui l’organismo della persona trattata “risponde”, recuperando e manifestando dal profondo le proprie risorse vitali.

Lo shiatsu è più di un massaggio, non possiamo definire una seduta come terapia nè come trattamento estetico. Lo shiatsu è qualcosa di profondo ed implica differenti livelli energetici: fisico, emozionale, mentale e spirituale, tutto ciò che comprende l'essere umano e la sua esistenza. Esso prevede un approccio rispettoso, che unisce la semplicità del tocco con tecniche di rotazioni e stiramenti e si avvale di una antica filosofia ed un sapere che ci arriva dalla Oriente.

Al via il mese dello Shiatsu grazie all’Accademia Italiana Shiatsu Do, trattamenti e Workshop gratuiti in 18 città.

A Vicenza si svolgeranno a Montecchio Maggiore, trattamenti, conferenze e workshop presso lo Studio Integrato CEM di via Corte Capuleti, 13 da giovedì 12 settembre a giovedì 10 ottobre.

L’Accademia Italiana Shiatsu Do, la più importante e diffusa scuola di Shiatsu italiana, nei suoi centri specializzati sarà possibile provare gratuitamente i benefici dello Shiatsu e seguire una serie di eventi, sempre a ingresso libero, dedicati alla disciplina: sarà possibile ricevere trattamenti dalle mani esperte di Operatori ed Insegnanti, imparare le tecniche base in workshop dedicati, partecipare a lezioni aperte e alle serate di pratica per allievi dei Percorsi Professionali.

L’Accademia Italiana Shiatsu Do con 20 sedi, 2000 associati e oltre 40 istruttori professionisti è la principale scuola di Shiatsu italiana ed europea. Fondata nel 1985 da operatori e istruttori professionali ha lo scopo di diffondere lo Shiatsu attraverso la formazione e la pratica, nel rispetto della tradizione giapponese, proponendo un percorso didattico che accompagna l’allievo in un apprendimento della disciplina molto graduale.

VICENZA-MONTECCHIO MAGGIORE

c/o Studio Integrato CEM, Via Corte Capuleti 13

TRATTAMENTI Giovedì 26 Settembre e Giovedì 3 Ottobre – ore 17-21

WORKSHOP Giovedì 12 Settembre e Giovedì 10 Ottobre - ore 20.30-22.30