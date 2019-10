Se li conosci li eviti: gli errori di stile nell'outfit autunnale

Ci sono errori di stile che invecchiano, altri che fanno male al portafoglio e all'umore. Altri che ci fanno sembrare fuori posto per l'occasione.

Una riunione importante, una gita, un incontro di lavoro o un'intera giornata in negozio, un aperitivo con le amiche o il primo appuntamento. Quante volte siamo state interminabili minuti davanti all'armadio interrogandoci: cosa mi metto per non sbagliare?

Anche gli outfit migliori possono risultare trasandati, soprattutto se commettiamo degli errori comuni che risultano, però, vere e proprie cadute di stile.

Ci sono occasioni, come cerimonie, feste formali, esami, colloqui o appuntamenti di lavoro, in cui un look impeccabile è tra i requisiti fondamentali.

Sono diversi, infatti, gli errori di stile che possono rovinare anche il vestito e il paio di scarpe più belli e di cui, in molti casi, non ci rendiamo conto.

Abbiamo quindi deciso di stilare un elenco con gli errori più ricorrenti, che prima o poi tutti commettiamo, abbinati a soluzioni pratiche e veloci per prevenirli o rimediarvi. Basterà seguire i nostri consigli per avere un look sempre impeccabile!

Errori da evitare perchè invecchiano

Abbinare in modo errato maglia e pantaloni, o maglia e gonna, indossando un capo largo sopra e un capo largo sotto o viceversa. Ad un capo skinny abbinateci sopra una blusa leggera, se invece avete una gonna ampia o un paio di pantaloni culotte, allora in quel caso indossate un top attillato.

o viceversa. Ad un capo skinny abbinateci sopra una blusa leggera, se invece avete una gonna ampia o un paio di pantaloni culotte, allora in quel caso indossate un top attillato. Il classico cardigan caldo è off-limits se state cercando di rendere il vostro look giovanile e grintoso. Questo abbigliamento sicuramente potrebbe invecchiarvi specialmente se lo indossate con i bottoncini allacciati e sopra una gonna .

. Il nero invecchia, un outfit total black ci rende alla vista un po’ più vecchiette di quello che siamo.

ci rende alla vista un po’ più vecchiette di quello che siamo. Indossate le stampe floreali con parsimonia è molto chic, scegliere invece un total look floreale fa subito nonna.

con parsimonia è molto chic, scegliere invece un total look floreale fa subito nonna. Colori come il grigio, il beige, il cammello possono avere un effetto invecchiante soprattutto se applicati a capi in lana o in tweed.

possono avere un effetto invecchiante soprattutto se applicati a capi in lana o in tweed. Scegliere vestiti non adatti alla propria età anagrafica non è mai il modo giusto per essere impeccabili. Dopo una certa età al bando mini gonne svasate da skater e t-shirt a fantasia.

Proporzioni e taglie sbagliate

La taglia giusta è sempre una vera e propria garanzia sul risultato finale.

Abiti troppo lunghi e abbondanti rischiano di farti apparire trasandata o goffa.

I bottoni che tirano e zip in “tensione” ti faranno probabilmente sentire a disagio e poco rilassata.

Le scarpe, se troppo grandi o troppo piccole incidono sulla postura.

Invece di indossare un paio di jeans super elasticizzati, prova dei pantaloni a taglio dritto con una percentuale di elasticità inferiore: il tessuto più strutturato e la gamba dritta renderanno le gambe più slanciate.

Abiti spiegazzati

Se abbiamo bisogno di un look curato ed elegante, indossare abiti spiegazzati è assolutamente da evitare!

Per ovviare al problema, in mancanza di ferro da stiro, prova a seguire questi piccoli trucchi:

non utilizzare la centrifuga al massimo, ma riducine la potenza;

stendi a regola d’arte: fai in modo che le mollette non stringano i vestiti e appendi tutto su grucce e stampelle adatte;

per eliminare pieghe e stropicciature varie, appendi in bagno gli abiti sulle stampelle mentre fai la doccia: 15 o 20 minuti di esposizione al vapore elimineranno anche le pieghe più ostinate!

La biancheria intima in bella vista

Anche l’outfit più elegante può essere rovinato dalla biancheria intima sbagliata: la lingerie troppo stretta può causare solchi visibili degli elastici sotto ai vestiti e segnare la silhouette, mentre perizomi e mutandine a vista o dai colori accesi risultano volgari e fuori luogo.

Coordina sempre la biancheria intima con i pantaloni, la gonna o il vestito che hai scelto, sia per forma che per colore. Prova ad indossare biancheria color carne, rosa chiaro o color nocciola sotto i tessuti bianchi e leggeri: la biancheria intima risulterà invisibile sotto i vestiti se il suo colore sarà il più possibile simile a quello sella tua pelle. Puoi anche ricorrere agli slip senza cuciture, privi di elastici e decisamente comodi.

Attenzione ai gioielli

Un outfit elegante richiede equilibrio anche nell’utilizzo di gioielli e accessori. La regola principale è: mai eccedere. Oltre a scegliere accessori e gioielli in linea con il contesto e lo stile del look, cerca sempre di puntare su pochi pezzi, ma belli e bilanciati tra loro. Ad esempio, se decidi di indossare degli orecchini importanti, meglio rinunciare alla collana (e viceversa).

I calzini sbagliati

Calze e calzini bianchi e color carne sono assolutamente da bandire; puoi decidere di optare per dei fantasmini, che slanciano le gambe in caso di vestitini e jeans arrotolati e sono completamente invisibili, o puntare su collant e parigine in linea con la fantasia del tuo look.

Le mille e una… fantasia

Attenzione alle fantasie optical, animalier, a pois, fiori, righe e company. Le fantasie animalier sono difficili da indossare e stanno bene davvero a pochissime persone, ed è importantissimo evitare il total look e abbinare fantasie diverse. Per un effetto elegante e bilanciato, si può scegliere di puntare su accessori, dettagli o un unico capo a fantasia, abbinandoli a capi in tinta unita, che possono anche riprendere il colore predominante della fantasia.

