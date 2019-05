Denti perfetti: le regole da seguire e le abitudini da evitare

Sfoggiare un sorriso bello e sano è il desiderio di ogni persona che ama prendersi cura di sé.

Eppure, ogni giorno e senza saperlo, consumiamo alimenti e bevande che possono influenzare lo stato di benessere dei denti ed incidere sul nostro sorriso.

L'80% dei problemi dentali più comuni è causato da attacchi di acidi che corrodono lo smalto dei denti: quest’ultimo, infatti, è un tessuto altamente mineralizzato ma sensibile all'attacco degli acidi che ne provocano l'erosione.

Il processo di erosione dello smalto dei denti colpisce tutti, a tutte le età, e il nostro organismo non è in grado di rigenerare lo smalto una volta perso: spesso ci si rende conto di questa condizione e delle sue implicazioni estetico-funzionali quando oramai è troppo tardi.

Cosa provoca la formazione della carie?



Dipende da più fattori. Innanzitutto, dalla predisposizione dell’individuo, poi interviene la dieta ricca di carboidrati fermentabili e microrganismi ad azione cariogena. Dopo mangiato sui denti si forma una patina appiccicosa che prende il nome di placca batterica, che è costituita da un insieme di residui alimentari e microrganismi. Se non viene rimossa adeguatamente con lo spazzolino favorisce la formazione di cariche batteriche che, utilizzando gli zuccheri, producono acidi e provocano la distruzione del dente. Fondamentale è, dunque, la rimozione della placca con l’utilizzo dello spazzolino e del filo interdentale.

Ecco allora i consigli definitivi su cosa fare e cosa non fare per avere una dentatura perfetta e un sorriso smagliante!



1. Un’attenta igiene orale

Il primo consiglio è quello di lavare i denti con cura, al risveglio e dopo ogni pasto. Cerca di non sfregare lo spazzolino con forza, per evitare lesioni o l’usura dello smalto, e preferisci i movimenti circolari per una maggiore efficacia. Se non hai lo spazzolino a portata di mano, prova a mangiare una mela verde e poi sciacqua la bocca con dell’acqua: ridurrai, così, l’effetto dei batteri.

2. Spazzolino e dentifricio

Lo spazzolino è il tuo primo alleato: va cambiato periodicamente, circa una volta ogni tre mesi, e, al momento dell’acquisto, è fondamentale prestare particolare attenzione alla sua durezza media, che non deve lesionare le gengive o danneggiare lo smalto. I dentifrici migliori sono quelli che includono il fluoro, che rimineralizza lo smalto e contribuisce all’eliminazione della placca dentale.

3. Ultimi, ma non meno importanti: filo interdentale e colluttorio

Il filo interdentale (come anche gli spazzolini interdentali e gli irrigatori orali) ci consente di raggiungere gli angoli in cui lo spazzolino non arriva: solo dopo averlo passato potrai essere sicuro di aver eliminato tutti i residui di cibo presenti nella cavità orale, che porterebbero altrimenti alla formazione di placca densa, molto dannosa per la salute dei denti.

Per finire, vai di sciacqui con il colluttorio. Esistono collutori ad effetto anticarie, sbiancanti o per denti sensibili e che, allo stesso tempo, donano una piacevole sensazione di freschezza.

4. L’alimentazione come complemento alla salute dentale

Il contributo del calcio per la formazione dei denti avviene principalmente attraverso il cibo. Cerca di far rientrare nella tua dieta quotidiana tutti quegli alimenti ricchi di vitamine e minerali, come pesce, verdura e frutta.

5. Vai dal dentista!

Una visita all’anno è importante sia come controllo di routine che per lavori di pulizia più profonda.

Abitudini da evitare



Una corretta igiene orale non sempre è sufficiente a proteggere i denti da rotture e carie. A volte sono le abitudini quotidiane sbagliate a cui non facciamo neanche caso che possono danneggiare la salute della nostra bocca. Prevenire è sempre meglio che curare: prestando un po’ più di attenzione nel corso della giornata, potrai facilmente liberarti di alcune brutte abitudini e sfoggiare un sorriso più sano e brillante.

1. L’acqua e limone al mattino

Bere un bicchiere di acqua calda con il succo di un limone al mattino, appena alzati e ancora a digiuno, è per i denti un'abitudine davvero dannosa: il ph è fortemente acido e rischia di danneggiare ed erodere lo smalto dei denti.

2. Bibite gassate, dolci e sigarette

Bere bevande gassate, come anche mangiare spesso dolci, può usurare maggiormente lo smalto dentale: anidride carbonica e zuccheri contribuiscono, inoltre, all’insorgenza delle carie. Le sigarette, oltre ad essere pericolose per la salute in generale, possono avere effetti dannosi anche per i denti: oltre a causare l'alitosi, denti giallognoli e gengivite, sono uno dei fattori principali che portano alla perdita dei denti. Una precisazione sul cioccolato: quello fondente, con una quota di cacao pari all'80%, è anticarie e antibatterico.

3. I piercing

I piercing orali, e in particolare i piercing sulla lingua, possono provocare diversi danni alla salute della tua bocca: i denti si possono scheggiare e rovinare a causa della consistenza del materiale del piercing, che è più duro rispetto allo smalto dentale; possono danneggiare le ghiandole salivali, fino ad arrivare alla perdita del senso del gusto, o portare ad emorragie, infiammazioni della mucosa interna delle guance o delle labbra, gonfiore e infezioni. I piercing orali possono provocare inoltre una vera e propria recessione gengivale, problemi di deglutizione, di masticazione e di pronuncia.

4. Le centrifughe al posto del pasto

La frutta utilizzata nelle centrifughe è spesso acida. Il limone in questo senso è ancora più pericoloso dell’arancia e anche frutti apparentemente innocui come le mele, l'uva e i frutti di bosco sono, in realtà, alimenti semiacidi. Meglio puntare sulle verdure a foglia verde, o, nel caso di estratti, scegliere il metodo di spremitura lenta.

5. Utilizzare i denti in modo improprio

Da masticare ghiaccio, penne o matite, all’utilizzare i denti per aprire le bottiglie: tutte queste abitudini sono decisamente dannose per la bocca e possono portare alla rottura dei denti. Quando mastichi il ghiaccio, ad esempio, l’improvvisa contrazione dovuta al brusco sbalzo di temperatura può fratturarti i denti, come anche il continuo mordere penne e matite.

Piuttosto, mastica un chewing-gum allo xilitolo senza zucchero. Terrai la bocca impegnata mentre lo xilitolo combatte gli acidi che danneggiano lo smalto.

6. Mangiarsi le unghie

Consigli:

- Usa prodotti naturali per l'igiene orale come un dentifricio naturale a base di aloe vera.

- La pulizia della lingua uno step da non trascurare.



- Spazzolare i denti in modo corretto dalla gengiva verso il basso. Successivamente, bisogna provvedere alla corona, massaggiando con lo spazzolino e un buon dentifricio naturale per almeno un minuto, per poi concludere utilizzando un collutorio naturale. Non premere troppo forte sulle gengive, perché sono sensibili e delicate.

Inizia spazzolando delicatamente gli incisivi e i canini, seguendo un movimento breve e verticale o circolare. Non eseguire un movimento orizzontale, questo è un errore frequente! Continua un po' per volta, muovendo delicatamente lo spazzolino da una parte all'altra della bocca e concentrandoti per 12-15 secondi su ogni zona della tua bocca. Poi spazzola i molari e le parti più interne della bocca.

Per lavare bene i denti, non devi superare i 3 Min.

