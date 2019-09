Vuoi dare volume ai tuoi capelli: scopri i trucchi per una chioma perfetta

Vorremmo una chioma perfetta, voluminosa, ma invece abbiamo dei capelli piatti alle radici, spenti e difficili da gestire. Che fare?

I motivi

I capelli belli si ottengono in primis con una corretta alimentazione, se non li abbiamo può essere:

una caratteristica fisiologica, dovuta a una corteccia capillare particolarmente sottile,

la conseguenza di stress

alimentazione sbagliata,

se hai capelli lunghi e/o fini, specie se lisci o poco mossi che tendono a non avere volume, dando alla chioma un aspetto piatto e anonimo.



Ci sono però dei trucchi, semplici ed efficaci, che ti aiuteranno ad avere una chioma più voluminosa e contrastare la forza di gravità. Scoprili subito!

Come asciugarli

Solitamente, quando ci si asciuga i capelli, si tende a seguire la propria riga naturale; è proprio lì però che i capelli hanno meno volume: basterà cambiare il lato della riga per avere immediatamente un effetto più voluminoso! Se anche tu soffri di “capelli ribelli”, asciugali a testa in giù, per sollevare bene tutte le radici, insistendo anche su alcuni punti specifici, in modo che il calore mantenga il volume dato.

Lo shampoo secco

Lo shampoo secco è il prodotto ideale da utilizzare tra un lavaggio e l'altro per prolungare lo styling e far apparire i capelli puliti più a lungo, ed è facilissimo da usare: basta vaporizzarne una piccola quantità sulle radici e massaggiare con i polpastrelli fino a completo assorbimento. Lo shampoo secco deterge i capelli donando alla chioma un aspetto pulito e ordinato, assorbe l'oleosità in eccesso e lenisce il cuoio capelluto. Inoltre, la sua azione volumizzante risolleva il capello alla radice, aggiungendo volume allo styling. Il migliore? Questo qui, marcato L'Oréal Paris e dalla texture invisibile.

Come usare i bigodini

I bigodini sono tra gli accessori di styling per capelli più amati. Dal sapore vintage, ma dalla funzionalità attualissima, sono utilizzatissimi dai parrucchieri e nei backstage delle sfilate di moda più importanti, grazie alla loro capacità di creare un hairlook mosso, più o meno definito. Se hai poco tempo a disposizione, i bigodini termici sono sicuramente la scelta migliore: dopo aver diviso la chioma in macrosezioni e aver riscaldato i bigodini, prendi una ciocca di 3-5 cm e avvolgila sul bigodino partendo dall’estremità e arrotolandola verso la cute; per fermare la ciocca, usa le pinze a farfalla o allungate che troverai nel set (come questo di Remington, il più acquistato su Amazon.it). Una volta terminato con tutte le ciocche, lascia i bigodini termici in posa per circa 20-30 minuti, ovvero fino a quando non si saranno raffreddati.

Cotonare i capelli

La cotonatura è sempre la soluzione ideale per dare volume e corpo alla tua chioma; adatta a tutti i tipi di capelli, l’importante è non esagerare, per non rischiare di comprimere tutti i capelli sulle radici. Bisogna cotonare quanto basta per sostenere l’acconciatura e dare ai capelli un po’ di spessore. Per dare volume alla tua chioma, scegli la parte che vuoi cotonare e dividila dal resto dei capelli, poi isola una ciocca di due o tre centimetri e tendila verso l’alto. A questo punto, pettina al contrario i capelli fino alle radici, lavorando sempre sul lato interno della ciocca, et voilà, il gioco è fatto! Per cotonare i capelli in maniera impeccabile, ti consiglio questo pettine di Tangle Teezer, il migliore in assoluto.

Le extension

Le extension sono davvero miracolose per dare volume e pienezza ai capelli. Se non hai tempo (o soldi) per le extension professionali dei parrucchieri, puoi ricorrere alle extensions a clip, poco invasive, facili e veloci da indossare e rimuovere. Queste qui sono le più acquistate su Amazon.it, e sono disponibili in diverse tonalità.

