Come applicare l'eyeliner perfettamente con facilità

Senza eyeliner, uno sguardo può facilmente apparire incompleto e sciatto. Tuttavia, non tutti gli eyeliner sono uguali. Alcuni sono incredibilmente difficili da usare e non molto precisi, mentre altri imbrattano o si staccano dopo poche ore. L'eyeliner è un tipo di trucco tanto amato quanto temuto: capace di donare uno sguardo intenso e sensuale, è però abbastanza difficile da applicare in modo preciso, evitando sbavature e linee storte. Ecco allora tutti i consigli per scegliere la giusta tipologia di eyeliner, imparare ad applicarlo alla perfezione e gli errori da evitare.

I diversi tipi di eyeliner

Per riuscire ad ottenere un trucco occhi impeccabile, è importante iniziare scegliendo il tipo di eyeliner, sia in base al trucco che vuoi ottenere ma soprattutto in base alla tua manualità ed esperienza.

Per chi è alle prime armi l'ideale è la matita da eyeliner, che si sfuma facilmente ma ha un tratto poco intenso, oppure l’eyeliner a penna, che ha un tratto molto preciso e un finish più deciso; le più esperte, invece, potranno optare per l’eyeliner in gel, che si stende con il pennello ma consente di avere una riga dal colore omogeneo e dal tratto preciso, o per il classico eyeliner liquido, veloce da correggere ma difficile da controllare, soprattutto se si vuole disegnare una linea sottile.

Come si applica l'eyeliner

Ecco due metodi diversi per applicare l'eyeliner in modo preciso.

Inizia partendo dalla "virgola" alla fine dell'occhio: disegna un tratto che parte dall'angolo esterno dell'occhio e lo allunga di circa 5-7 millimetri, poi disegna una seconda linea per creare un piccolo triangolo che abbia come base la rima superiore dell'occhio e riempila con il colore. Ricordati che è importante non allungare troppo verso l'esterno la riga di eyeliner e di direzionare sempre la virgola verso l'alto.

Ripeti l’operazione su entrambi gli occhi, cercando di mantenere la stessa angolazione.

A questo punto, traccia la linea che tratteggia tutta la rima superiore fino all'angolo interno, cercando di mantenere sempre la stessa pressione per evitare ondulazioni. Inoltre, ricorda che la riga deve assottigliarsi sempre più man mano che ti avvicinerai al punto dove vuoi farla terminare.

Per un'applicazione "facilitata" puoi provare il secondo metodo: traccia una riga tratteggiata appena sopra le ciglia, così che, se dovessi chiudere l’occhio per sbaglio, non avrai problemi di sbavature o linea interrotta. Poi, unisci i tratteggi procedendo dall’interno verso l’esterno e disegna la virgola.

I trucchi per evitare gli errori più comuni

Per finire, ecco tutti i trucchi per evitare gli errori più comuni e riuscire ad applicare l'eyeliner in modo perfetto.

Prepara l'occhio - prima di applicare l'eyeliner è importante preparare la parte applicando un primer o un velo di cipria, così da fissare il make up ed evitare che si trasferisca sulla palpebra fissa.

Inizia sempre disegnando la virgola - ricordati di partire da metà occhio per poi procedere a realizzare la codina e, successivamente, equilibrare il tutto occupandoti della parte interna.

Non tirare l'occhio per applicare l'eyeliner - oltre ad essere un gesto che può irritare la parte e, a lungo andare, dar vita a rughette e zampe di gallina, tirare l'occhio non ti permette di vedere la direzione finale della riga di eyeliner. Per riuscire ad applicare correttamente l'eyeliner socchiudi le palpebre, tenendo il mento ben alto quando sei davanti allo specchio.

Versione shaded - hai realizzato una virgola troppo corta o una riga storta e imprecisa? Niente paura, risolvi con le sfumature! Realizza una linea con una matita o un kajal, poi sfumala leggermente con un pennellino e tamponala con un ombretto dello stesso colore.

Ecco alcuni indirizzi dove trovare i migliori eyeliner a Vicenza

Sephora

Negozio di cosmetici

Vicenza VI

0444 547756

-------------------------

Kiko Milano

Negozio di cosmetici

Vicenza VI

0444 324712

---------------------------

M·A·C

Negozio di cosmetici

Centro Commerciale Palladio

Vicenza VI

0444 911319

-----------------------------

IperSoap

Negozio di cosmetici

Vicenza VI

0444 924140

---------------------------

Pinalli

Negozio di cosmetici

Vicenza VI

0444 320238

-----------------------------

Caddy's

Negozio di cosmetici

Vicenza VI

0444 291992

------------------------------

Kiko Milano

Negozio di cosmetici

Centro Commerciale Palladio

Vicenza VI

0444 914465

----------------------------------

IperSoap

Negozio di cosmetici

Vicenza VI

0444 300383

-------------------------

Demeral

Negozio di prodotti di bellezza

Vicenza VI

0444 349001

-------------------------------

Bottega Verde

Negozio di cosmetici

Centro Commerciale Palladio

Vicenza VI

0444 239077

--------------------------------

TATTOO Lab - TRUCCO SEMIPERMANENTE SOPRACCIGLIA, EYELINER E LABBRA

Studio di tatuaggi

San Vito di Leguzzano VI

338 589 4002

-------------------------------

KIKO

Negozio di cosmetici

Centro Acquisti Le Piramidi

Torri di Quartesolo VI

0444 267283

------------------------------------

La Saponeria

Negozio di prodotti di bellezza

Vicenza VI

0444 291547

------------------------------------------------

Acqua & Sapone

Negozio di prodotti di bellezza

Vicenza VI