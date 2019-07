Capelli grassi? Scopri perchè e come rimediare

I capelli sono tra gli elementi più importanti del nostro aspetto fisico: una capigliatura pulita e pettinata ci permette di apparire più curati e, viceversa, capelli sporchi, spettinati e senza forma ci conferiscono un aspetto più trasandato. Tuttavia, purtroppo a volte la cura dei capelli non dipende dalla frequenza dei lavaggi o dalla pettinatura: succede, come nel caso dei capelli grassi, che si tratti di un disturbo del cuoio capelluto. Tra caldo, sudore e lavaggi sembra che in estate il problema dei capelli grassi tenda a peggiorare. Ma seguendo questi semplici trucchi potrai avere anche tu capelli lucidi e leggeri e dire addio al sebo in eccesso!



Qualche rimedio naturale

- BICARBONATO DI SODIO Potrete ricorrere a questo rimedio semplice ed efficace ben 2 volte a settimana.

Grazie al bicarbonato di sodio che attraverso le sue proprietà alcalinizzati elimina il sebo dal cuoio capelluto, i vostri capelli saranno morbidi, luminosi e senza una traccia di grasso, già il giorno dopo averli trattati.

- ACETO DI MIELE L’aceto di miele è considerato il miglior prodotto economico per la cura dei capelli in quanto risalta la brillantezza e la morbidezza ed elimina il grasso in eccesso. Bastano pochi cucchiai diluiti in acqua a fine lavaggio.

- UOVO,LIMONE E YOGURT Il limone rende i capelli meno grassi, ristabilisce e limita la presenza di sebo. Lo yogurt bianco e l’uovo invece nutrono i capelli, rendendoli molto luminosi e morbidi e dando un effetto migliore.

La maschera: mescolate l’uovo con lo yogurt bianco e rendete il composto omogeneo. In seguito, unite il succo di mezzo limone e continuate a mescolare.

Dopo aver creato la maschera, applicatela sui capelli umidi così da far assorbire il nutriente da tutto il cuoio capelluto.

No agli shampoo frequenti



Più ti lavi i capelli, più il cuoio capelluto si irrita e produce sebo: non c’è niente da fare, è un circolo vizioso che si può interrompere solo diminuendo la frequenza degli shampoo.

Il primo consiglio da seguire per dire addio ai capelli grassi è quindi quello di distanziare gli shampoo il più possibile.

Inoltre, opta per shampoo specifici contro i capelli grassi o uno shampoo leggero con un Ph neutro, in modo da non aggredire il cuoio capelluto.

Attenzione alla quantità di shampoo



Quando lavi i capelli, ricorda che bastano poche gocce di shampoo e, prima di applicarlo sul cuoio capelluto, va diluito in un po’ d’acqua e scomposto tra i palmi delle mani. Poi massaggia delicatamente il cuoio capelluto con i polpastrelli, in modo da non irritarlo.

Risciacquo caldo/freddo



Quando risciacqui i capelli, utilizza prima l’acqua calda e poi quella fredda: l'acqua calda aiuta e eliminare l’eccesso di sebo, mentre l’acqua fredda è ideale per chiudere le cuticole dei capelli e farli brillare.

Metti il balsamo con attenzione



Lavare i capelli grassi non significa lasciarli senza idratazione profonda. Se vuoi applicare un balsamo dopo lo shampoo, fai però attenzione a stenderlo solo sulle lunghezze dei capelli e non sul cuoio capelluto.

Evita l’aria calda



Infine, asciuga i capelli con aria tiepida o fredda: l’aria calda infatti irrita e infiamma il cuoio capelluto.



