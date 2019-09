Bava di lumaca: fa miracoli sulla pelle

La bava di lumaca ampiamente usata e studiata in Giappone da molto tempo, è il segreto di bellezza di Katie Holmes, Paris Hilton, e di Maria Grazia Cucinotta e Patty Pravo. Ora anche in Italia si usa molto e non è più una bizzarria da star. E' ricca di sostanze preziose per la pelle e si ricava nel rispetto della chiocciola, è ormai l'ingrediente di tendenza di creme, sieri e lozioni, grazie alle sue proprietà rigeneranti, idratanti e cicatrizzanti.

La lumaca utilizza la bava, ricca di Elastina, Collagene, Vitamine, Acido Glicolico e Allantoina per rigenerarsi e proteggersi. Questo ha indotto scienziati e ricercatori a studiarne gli effetti sulla pelle umana e i risultati sono stati davvero sorprendenti.

Chi di noi non vorrebbe avere un viso luminoso e levigato, con una pelle priva di imperfezioni? Avere una pelle perfetta, però, non è un'utopia, ma un obiettivo che richiede attenzione e cura quotidiana. La genetica conta, come anche lo stile di vita, le abitudini e il cibo. Ma, oggi, un alleato prezioso viene incontro all’esigenza di avere una pelle giovane e bella: la bava di lumaca.

Sempre più utilizzata in ambito estetico, medico e cosmetico, la bava di lumaca è una sostanza naturale, prodotta appunto dalla lumaca, molto nutriente e idratante, ricca di vitamine, proteine e amminoacidi. La bava di lumaca è un prodotto dagli effetti miracolosi: combatte imperfezioni, cicatrici, ripara la pelle e rende meno evidenti le smagliature.

I benefici della bava di lumaca

Vero toccasana per la bellezza, la bava di lumaca è ricca di collagene, elastina, peptidi, proteine, acido glicolico, vitamina A ed E: ha proprietà cicatrizzanti, favorendo la riparazione delle ferite e rallentando l’invecchiamento cutaneo, e antirughe, stimolando la produzione di fibre collagene, fibre elastiche e acido ialuronico e contrastando l’azione degli enzimi che le degradano; inoltre, svolge un’intensa azione antiossidante, proteggendo le cellule dai radicali liberi che si formano a causa dei raggi UV.

In breve, la bava di lumaca ha, per quanto riguarda la pelle, queste proprietà:

idrata e migliora l’elasticità cutanea;

contrasta lo sviluppo delle infezioni cutanee ed ha una profonda azione purificante ed esfoliante, utile a combattere acne e macchie del viso;

è lenitiva, protettiva e cicatrizzante;

difende la pelle dall’inquinamento ambientale e contrasta il foto-invecchiamento;

svolge un’azione anti-aging;

stimola i processi rigenerativi cutanei dopo la cicatrizzazione delle ferite, contrastando la formazione delle cicatrici;

previene la formazione delle smagliature.

Creme, sieri e lozioni a base di bava di lumaca diventano quindi un grande supporto per la cura della pelle; ma non è finita qui: la bava di lumaca viene utilizzata anche per la produzione di prodotti per capelli, in particolare balsami e maschere rigeneranti. Questa sostanza naturale, infatti, li rende più forti e robusti, evitando così che si spezzino, e ne contrasta la caduta.

La bava di lumaca è una sostanza naturale al 100%, quindi adattissima anche per le pelli più sensibili; quando acquisti prodotti a base di bava di lumaca, opta per prodotti contenenti una buona concentrazione della sostanza e distribuiti da aziende affidabili (come questa maschera per i capelli e questa maschera per il viso).

A Vicenza si trova quì

FARMACIA PASSO DI RIVA

Via Marosticana, 243

36031 DUEVILLE (VI)

0444 593370

--------------------------------

FARMACIA LOVATO

Via Leonardo Da Vinci, 3

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

0444 699788

--------------------------------------

ERBORISTERIA ARCOBALENO

Via SS Trinita' 134

36015 SCHIO (VI)

0445 524576

-------------------------------------

ERBORISTERIA CENTRO BOTANICO SALUS

Viale Europa, 111

36016 THIENE (VI)

0445 382305

-----------------------------------------

ERBORISTERIA L'ERBALUISA

Corso A. Fogazzaro, 171

36100 VICENZA (VI)

0444 320522

--------------------------------------------

FARMACIA MARSON

Via Legione Antonini, 175

36100 VICENZA (VI)

0444 571060

-------------------------------------

Officina Botanica

Via Europa, 33

36010 ZANE' (VI)

0421 351538