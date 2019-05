Cosa sono e come funzionano le acque micellari?

Tutte le donne ne hanno sicuramente sentito parlare ma poche forse sanno davvero di cosa si tratta. Le acque micellari sono lozioni delicatissime in grado di rimuovere sebo in eccesso, tracce di trucco e sporco senza alterare il film idrolipidico della pelle, che rimane idratata e non “tira”. Si tratta, dunque, di un prodotto che svolge la funzione sia di latte detergente sia di tonico.

L'acqua micellare è un prodotto che elimina il make up dal viso e nello stesso momento purifica la pelle nel profondo, quindi è struccante e purificante insieme. E' definito il metodo di struccarsi più intelligente in quanto è capace di penetrare oltre gli strati lipidici della pelle, eliminando qualsiasi traccia di make up ma soprattutto andando a detergere le cellule più profonde.

Come si usa? E' molto semplice, non dovete far altro che bagnare un dischetto di cotone con l'acqua micellare e passarlo delicatamente sul viso. Può essere utilizzata anche senza trucco, solamente per purificare la pelle del viso.

Le acque micellari contengono micelle, cioè delle molecole che assumono l’aspetto di microsfere invisibili. Questi agglomerati, che sono costituiti da un polo idrosolubile e uno liposolubile, sono in grado di riconoscere la parte più untuosa della pelle e di catturare le impurità, che vengono rimosse molto facilmente, senza intaccare la pellicola protettiva della cute. A differenza di altri presidi, l’acqua micellare è indicata per tutti i tipi di pelle: quelle secche o sensibili non subiscono ulteriori danneggiamenti, mentre quelle grasse e impure vengono “neutralizzate” e non continuano a produrre sebo in eccesso.

Chi non vuole, però, rinunciare al proprio metodo di strucco, dalle salviettine alle mousse, ai gel a risciacquo, può sostituire il tonico con l’acqua micellare che, a differenza del primo, non contiene alcol e non sgrassa troppo la pelle.



Acque micellari: per viso occhi e labbra

Le acque micellari sono arricchite di vari ingredienti a seconda delle esigenze della pelle, estratti vegetali lenitivi per placare i rossori, sostanze astringenti per le pelli grasse e vitamine per nutrire quelle più secche.

Ad ogni pelle la sua acqua micellare:

Acqua di Rose dal potere lenitivo, addolcente e rinfrescante, grazie alla presenza di Ginepro e Rosa Canina (anche dall'effetto emolliente e nutriente).

dal potere lenitivo, addolcente e rinfrescante, grazie alla presenza di Ginepro e Rosa Canina (anche dall'effetto emolliente e nutriente). Rosmarino e Salvia dal potere antibatterico.

dal potere antibatterico. Acqua di Fiordaliso e tea tree : con effetto purificante, levigante e rinfrescante, grazie agli estratti di eucalipto e melissa. Completano l'azione estratti biologici di timo e rosmarino dall'azione antibatterica.

: con effetto purificante, levigante e rinfrescante, grazie agli estratti di eucalipto e melissa. Completano l'azione estratti biologici di timo e rosmarino dall'azione antibatterica. Acqua di fiori d'arancio dall'effetto astringente, lenitivo e rinfrescante, grazie agli estratti di limone e arancio dolce. Completano l'azione estratti biologici di fiordaliso dall'azione lenitiva e l'estratto di pompelmo dalle proprietà antiossidanti

ACQUA MICELLARE FAI DA TE

- due cucchiaini di un detergente delicato: in questo caso il detergente intimo Cien (perché sappiamo che la Cien ha poche schifezze nell'inci), che trovate tranquillamente al LIDL

- 100 ml di acqua distillata (che può essere quella classica oppure l'acqua del rubinetto portata ad ebollizione, oppure quella di rose o quella di camomilla)

- Un cucchiaino di glicerina o di gel di aloe vera. Mescolare il tutto e travasare in una bottiglietta possibilmente con l'erogatore a pompetta.





