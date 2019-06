I colori più alla moda dell'estate del 2019

Con l'avvicinarsi dell'estate via le tonalità scure quindi, e strada aperta all'esplosione di colori che ci aspetta quest’anno, tra nuances fluo e calde, classici intramontabili e sfumature brillanti.

Dalle sfilate di alta moda e i red carpet di tutto il mondo, ecco le 7 tonalità di tendenza su cui puntare per l'estate 2019, stagione che si preannuncia coloratissima e variegata!

1. Giallo fluo: per gli addetti ai lavori "neon lime/green", il suo utilizzo quest’anno non sarà limitato al solo abbigliamento sportivo, ma troverà spazio anche per stili decisamente più classy.

2. Verde militare: un grande classico intramontabile, questo colore è ideale per dare carattere al proprio stile e creare un outfit deciso e accattivante.

3. Beige: non un evergreen, ma mai fuori moda, quest estate le tonalità del beige saranno luminose ed eleganti, ideali per sostituire nella quotidianità la mise total black.

4. Corallo (living coral): la grande novità di questa stagione, il Living Coral è stato decretato da Pantone il colore dell'anno, una nuance di arancio tendente al pesca. Fresco e allegro, sarà il grande must dell'estate, grazie alle tonalità cangianti ed accese che ravviveranno i tuoi vestiti con delicatezza ed energia!

5. Rosso fuoco: sempre di moda e sempre irresistibile, questa tonalità di rosso salta all'occhio perché acceso, intenso e passionale. Decisamente consigliato per un evento speciale o una serata elegante.

6. Turchese: una delle tonalità più amate dagli stilisti e presentate sulle passerelle di alta moda, questo colore donerà un ritmo vibrante al vostro look: perfetto da abbinare ad abiti voluminosi che ne esaltino la dinamicità.

7. Mango: il giallo ha sempre occupato un posto in quasi tutte le palette estive, e quest'estate toccherà a questa nuance esotica e dai toni pastello avere un ruolo da protagonista tra i colori moda del 2019!

Ecco alcuni dei migligliori negozi di moda donna a Vicenza

Max Mara Vicenza

Negozio di abbigliamento donna

Corso Andrea Palladio, 141 - VI

0444 543058

Casa di moda italiana che realizza abiti eleganti per donna, inclusi capispalla, scarpe e accessori.

Elena Mirò

Negozio di abbigliamento donna

Corso Andrea Palladio, 62 -VI

0444 525383

Ofelia

Negozio di abbigliamento donna

Corso Antonio Fogazzaro, 94 - VI

0444 525406

MAX&Co. Vicenza

Negozio di abbigliamento donna

Le Chicche (instagram@le_chicche_vicenza)

Negozio di abbigliamento donna

Corso Antonio Fogazzaro, 17 - VI

CRISTINA S.

Negozio di abbigliamento donna

Corso Antonio Fogazzaro, 34 - VI

333 884 8346