Tutti i benefici dell'Avogado: il super frutto che va di moda

L'avocado è un frutto tropicale che proviene dall'America Latina, ma che è molto usato anche in Occidente sia in ambito culinario che in ambito cosmetico. Questo frutto, dalla forma molto simile alla pera, è povero di zuccheri semplici ma molto ricco di grassi e vitamina.

Proprietà e benefici

L'avocado è il frutto con più calorie in assoluto, ne ha ben 240 Kcal per circa 100 grammi, ed è un alimento dalle mille proprietà.

E' una ricca fonte di potassio, calcio, fibre e grassi monoinsaturi, più comunemente noti come "grassi buoni", che aiutano a combattere il colesterolo e il diabete.

Facilita la digestione ed è utile per combattere problemi intestinali, come la dissenteria.

E' un’ottima fonte di vitamine, come A, D, E, K e B.

Donne incinte: l'avocado è ideale per le donne in dolce attesa, in quanto ricco di acido folico, e per i bambini.

L'avogado ed il senso di sazietà

Avocado al posto dei carboidrati raffinati, è questo il segreto per ridurre la fame e aumentare la soddisfazione dei pasti negli adulti sovrappeso e obesi. A rivelarlo è uno studio del Center for Nutrition Research dell’Illinois Institute of Technology, 31 adulti con problemi di peso ai quali è stato fatto mangiare il frutto fresco come sostituto dei carboidrati. E’ stato notato come ci sia stata anche una riduzione dei picchi di insulina e glicemia, riducendo ulteriormente il rischio di diabete e malattie cardiovascolari e aggiungendo grassi e fibre sane a una dieta quotidiana regolare.

La ricerca ha scoperto che i pasti con l’avocado hanno provocato una riduzione significativa della fame e un aumento del modo in cui i partecipanti si sentivano soddisfatti del loro pasto. Per gli studiosi statunitensi semplici cambiamenti nella dieta, proprio come questi, possono avere un impatto importante sulla gestione della fame e sul controllo metabolico specie in chi soffre di obesità e sovrappeso.

Le straordinarie proprietà dell’avocado

Campioni di potassio – Quando si cerca un frutto ricco di potassio, subito si pensa alla banana. Ma anche l’avocado ha da dire la sua. 100 grammi di frutto contengono il 14% dell’apporto giornaliero consigliato.

Acidi grassi monoinsaturi (quelli contro il colesterolo) – Il 77% delle calorie apportate dall’avocado derivano dai grassi. La maggioranza dei grassi contenuti in questo frutto, però, sono grassi monoinsaturi. Vale a dire i grassi che aiutano a combattere il colesterolo e ad abbassare il livello dei trigliceridi.

Ricchi di fibre – Un consumo costante di avocado può aiutare il nostro sistema digestivo grazie alle numerose fibre presenti nella sua polpa.

Gli antiossidanti – Alcuni studi stanno iniziando a mettere in luce il ruolo dell’avocado nella battaglia contro il cancro. Questo frutto esotico, in effetti, è ricco di antiossidanti.

L'avocado in tavola

In vendita si trovano di solito frutti piuttosto acerbi; vale la pena aspettare che siano belli morbidi prima di gustarli! Per farli maturare basta lasciarli a temperatura ambiente qualche giorno; con il caldo maturano in fretta.

Non ci sono limiti all'utilizzo dell'avocado, anche se certo l'impiego a crudo è da preferire: salse, insalate, frullati, decorative barchette per antipasto, farcite a piacere. Può anche sostituire altre fonti di grasso in un dolce o essere semplicemente spalmato su una fetta di pane croccante.

È importante ricordare di spruzzare la polpa appena tagliata con succo di limone o di lime, per evitare l'annerimento. Nocciolo e buccia si buttano, ma prima quest'ultima può essere sfregata sulla cute (ovviamente dalla parte della polpa), per regalare un po' di benessere alla pelle.

La ricetta più famosa: la salsa Guacamole

Il Guacamole è una deliziosa salsa messicana senza cottura, che risale al periodo degli Aztechi; a base di avocado, lime, cipolla e peperoncino verde. Una golosità facilissima dalla una consistenza morbida ma allo stesso tempo granulosa, di colore verde intenso, dal sapore gustosissimo e fresco, per questo la Salsa guacamole è perfetta per accompagnare tantissime pietanze dai classici nachos (le patatine di mais) alle tortillas, dalle piadine ai tranci di pizza, grissini, carne e pesce.

Per 4 persone

1 avocado molto maturo (quindi morbido, tenuto 2 giorni a temperatura ambiente)

1 lime piccolo

50 gr di cipolla

1 peperoncino piccolo dolce (verde o rosso)

sale

pepe

olio extravergine

qualche foglia di coriandolo fresco (facoltativo) potete sostituire con prezzemolo)

L'avocado in ambito cosmetico

L'avocado è molto usato anche in ambito cosmetico, perché ricco di nutrienti ottimi per il benessere di pelle e capelli. È, infatti, un frutto idratante, emolliente e riequilibrante, e aiuta a reintegrare il film idrolipidico dell'epidermide. Ideale contro la pelle secca, soprattutto sotto forma di olio o crema viso, l'avocado dona elasticità e tono alla pelle disidratata.

Lo stesso vale per i capelli: questo frutto contribuisce, infatti, a idratare e nutrire in profondità tutta la struttura del capello. È particolarmente indicato quindi, per chi ha capelli secchi, sfibrati e privi di volume.

Come usarlo?

In commercio si possono trovare numerosi prodotti a base di avocado, come oli e creme, ma è possibile anche creare delle maschere fai-da-te per capelli, ecco come.

Per una maschera ristrutturante vi occorre:

mezzo avocado maturo

2 cucchiai di olio di oliva

2 cucchiai di olio di jojoba

Procedimento:

sbucciare e tagliare a pezzetti l'avocado;

frullarlo oppure schiacciarlo con una forchetta;

unire alla polpa sia l'olio di oliva che l'olio di jojoba e mescolare bene;

applicare la maschera sui capelli asciutti prima dello shampoo, oppure sotto la doccia sui capelli umidi;

lasciare agire per 15 minuti e risciacquare abbondantemente.

