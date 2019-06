Scopri i 7 benefici del mirtillo nero: un vero toccasana

Buoni e salutari, i mirtilli sono piccole bacche dai poteri sorprendenti.

Sono frutti tipici del sottobosco, si raccolgono in estate e si possono conservare surgelati per tutto l'anno. I mirtilli sono secondi solo all'uva nera quanto a proprietà antiossidanti.

Nella penombra dei boschi nasce un vero e proprio toccasana per la salute, questo super food, oltre ad essere un grande alleato del nostro benessere, si presta per tantissime ricette diverse, centrifughe e salse.

Il mirtillo nero è un frutto dai mille benefici. E’ un antiossidante e ha proprietà antinfiammatorie. Inoltre il mirtillo nero è ricco di vitamine e sali minerali, aiuta a contrastare le problematiche circolatorie, sono ottimi per la vista e prevengono problematiche dell’apparato urinario.

LE PRINCIPALI PROPRIETA'

• Antiossidanti

• Antinfiammatorie

• Migliora la vista

• Migliora la circolazione



Di questa pianta si utilizzano il frutto e le foglie.

Il frutto è considerato un ottimo rimedio naturale molto utile e risolutivo nei casi di diarree, enteriti, stomatiti, ulcere, varici, flebiti, emorragie emorroidali, problemi alla retina e disturbi vascolari dell’occhio.

Il mirtillo nero è utile in caso di problemi renali e prostatici ed è un valido aiuto in caso di anemia.

Questo frutto può essere di aiuto anche per il benessere della pelle in quanto ha la proprietà di rallentare l’invecchiamento cutaneo, rinforzare i tessuti, regolarizzare la produzione di sebo, favorire la rigenerazione cutanea e ridurre al minimo la formazione di acne.

Le bacche secche hanno proprietà astringenti e quelle fresche risultano essere lassative.

Le conserve e le gelatine ricavate con l’utilizzo del mirtillo nero, sono consigliate in particolar modo a bambini ed anziani proprio per la loro caratteristica di regolatori della funzione intestinale.

Le foglie di mirtillo nero sono utilissime in caso di ritenzione urinaria, atonia vescicale, cistite, uretrite, diarrea e diabete.

Soprattutto nel Nord Italia è diffusa la consuetudine di preparare un vino con l’utilizzo del mirtillo nero: è un efficace astringente e antisettico ed è utile per combattere meteorismo, diarrea, dispepsia, anoressia e le infiammazioni del tratto digerente.

E’ utile ricordare che i mirtilli sono considerati anche un valido antidolorifico naturale.



Alleati del microcircolo e del sistema venoso

I mirtilli neri contengono diversi elementi come zuccheri, sali minerali e vitamine A, C e B. In particolare contengono la mirtillina che è un’ottima alleata per il sistema circolatorio: riduce, infatti, la permeabilità dei capillari, rafforzando i vasi sanguigni e migliorandone l’elasticità. Sono quindi ideali da assumere se si vuole migliorare il microcircolo e, di conseguenza, anche la vista.

Un aiuto nella lotta contro il tempo

Questi frutti vantano proprietà antiossidanti in grado di inibire la formazione di radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Questo è reso possibile grazie alla presenza di numerosi sali minerali, come calcio, fosforo, ferro, sodio e potassio, mentre le vitamine A e C, contribuendo alla salute del collagene preposto alla rigenerazione cellulare della cute, sono perfetti alleati contro le rughe.

Eccellenti bruciagrassi

Gli elementi antiossidanti presenti nel mirtillo nero hanno effetto anche sul metabolismo delle cellule, arrivando ad alterare il grasso addominale; sembra, infatti, che sia i catechini sia i polifenoli presenti nei mirtilli, attivino i geni bruciagrassi nelle cellule adipose addominali, innescando una vera e propria lotta contro il peso.

Drenanti e diuretici

Questi frutti sono ottimi anche per le loro proprietà antinfiammatorie, diuretiche e disinfettanti dell’apparato urinario. Grazie al contenuto di acqua e minerali i mirtilli favoriscono la diuresi e contrastano la ritenzione idrica. Essi inoltre prevengono le infezioni urinarie come cistiti e uretriti, sia attraverso la stimolazione della diuresi e sia impedendo l’adesione dei batteri alla parete delle vie urinarie.

Migliorano la memoria

Le antocianine, potenti antiossidanti, conferiscono al mirtillo il suo caratteristico colore, ma sono anche alleati della memoria, perché incrementano l'attività mnemonica. Il consumo quotidiano di succo di mirtillo nero porta a un significativo miglioramento delle facoltà mnemoniche dopo sole 12 settimane.

Contro il mal di pancia

I tannini presenti nei mirtilli impediscono lo sviluppo di batteri, contribuendo a migliorare la diarrea e altri disturbi del tratto digerente come le indigestioni o le infiammazioni intestinali. Grazie alla sua azione astringente, inoltre, favorisce la guarigione.

Aiutano la vista

Il mirtillo nero migliora la visione notturna e la fatica visiva. Favorisce inoltre la rigenerazione dei tessuti della retina ed è utile anche in caso di disturbi vascolari dell'occhio. Le antocianine, infatti, oltre alle proprietà già descritte, apportano benefici alla retina grazie alla rodopsina, una proteina che migliora la capacità di vedere in condizioni di luce bassa e ne migliora l’adattamento all’oscurità.

È sempre bene mangiare questi frutti quando sono di stagione, per il resto dell'anno si possono avere i benefici grazie all'integratore alimentare.

Ecco alcuni indirizzi dove trovarli a Vicenza

FRESCHI



Orofruit al Mercato Ortifrutticolo

Grossista di frutta e verdura

Viale Mercato Nuovo, 32

0444 564594

De Tomasi Frutta e Verdura

Negozio di frutta e verdura

Viale Fratelli Bandiera

0444 928406

Frutta e Verdura La Pera

Negozio di frutta e verdura

Contrà Pozzetto, 30

0444 323752

Delizie dell'orto

Negozio di frutta e verdura

Corso Antonio Fogazzaro, 118

0444 320939

Chiude tra poco ⋅ 13:30

Frutta & Verdura Marcon Di Marcon Paola

Negozio di frutta e verdura

Via dei Mille, 26

0444 960106

Carta Giancarlo Snc

Negozio di frutta e verdura

Borgo Santa Lucia, 103

0444 514176

Da Gigi e Raffaella

Negozio di frutta e verdura

Contrà San Silvestro, 29

0444 330669

PER GLI INTEGRATORI



Erboristeria Dr. Lain Maurizio

Erboristeria

Borgo Scroffa, 59 · VI

Telefono: 0444 512626

Erboristeria Vicenza - Bottega Della Salute

Levà degli Angeli, 12, 36100 Vicenza

Telefono: 0444 324370



Biosapori Vicenza

Negozio di alimentari biologici

Viale Mercato Nuovo, 46 · 0444 960064