Melograno il frutto rosso: scopri i benefici e le ricette

Il frutto del melograno può essere considerato un “superfood”, ovvero un alimento ad alto valore nutrizionale, definito anche alimento-farmaco. Infatti possiede così tante proprietà nutrizionali da diventare un ottimo rimedio preventivo e curativo, per molti dei più comuni disturbi.

Lodato fin dall’antichità come simbolo di fertilità e come rimedio in grado di conferire salute, e longevità, la melagrana è un frutto che possiede numerosi micronutrienti dal potere benefico. Utilizzato in medicina orientale e Ayurvedica per il trattamento del diabete, come antiparassitario, per favorire la guarigione di afte, ulcere e per la diarrea.

La melagrana è considerata l’alimento dell’autunno perché rinforza e prepara il nostro sistema immunitario ai freddi invernali. Inoltre, è un tipico frutto che si utilizza per addobbare le tavole natalizie.

La melagrana è un frutto rotondeggiante, poco più grande di una mela, con una buccia resistente, strutturata per proteggere i delicati chicchi all’interno che sono la parte commestibile.

Sono succosi granelli dai quali si ricava il succo di melograno, un concentrato di vitamina C e antiossidanti, è ricchissimo di proprietà, tra queste: rinforzamento del sistema immunitario, rimedio naturale contro le influenze stagionali ed è utile contro l’invecchiamento!

Sono proprio queste due caratteristiche che rendono il frutto di melograno un alimento curativo e benefico per la salute.

Al suo interno troviamo una varietà di fenoli, particolarmente attivi contro i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento precoce dei tessuti corporei; un’alta percentuale di acido punico, considerato un inibitore per lo sviluppo del cancro al seno e cancro alla prostata.

Le vitamine contenute sono tante e sono il suo punto di forza:

alta percentuale di vitamina C

ricco di vitamina K (importante per la crescita dei bambini)

vitamine del gruppo B

vitamina A

vitamina E

Al frutto di melograno vengono attribuite diverse proprietà, tanto che viene considerato una panacea per l’organismo.

Ecco quali sono:

antiossidante (ritarda l’invecchiamento dei tessuti corporei)

gastroprotettivo (crea una pellicola che protegge le pareti dello stomaco)

antibatterico (contrasta la proliferazione di batteri e parassiti all’interno dell’intestino)

antitumorale (previene la formazione di cellule tumorali, grazie alla sua azione basificante per l’organismo)

vaso protettore e anticoagulante

Le proprietà del Melograno

Originariamente, si intendeva per melograno l’albero originario della Cina, e con melagrana il suo frutto; da qualche tempo, però, è stato ammesso nell’uso della lingua italiana anche il termine melograno per indicare il frutto. Il periodo della sua maturazione è l’autunno, quando vengono raccolti i frutti, ma si può conservare addirittura per un mese se tenuto a una temperatura di 5 °C.

Il frutto di melograno è particolarmente indicato per chi soffre di problemi intestinali perché ha una proprietà astringente e contrasta vermi, parassiti, batteri. Il suo succo purifica l’intestino, stimola il transito e previene la formazione di depositi di cibo.

Stitichezza. Essendo ricco di fibra, il melograno aiuta a combattere la stitichezza in modo naturale. Basta mangiare 3 melograni a settimana per avere un transito intestinale più attivo e andare di corpo più facilmente.

Difese. La vitamina C del melograno aiuta a rinforzare il sistema immunitario, oltre ad essere molto efficace nella combustione del grasso in eccesso. Il melograno è anche un eccellente frutto energetico.

Anti-invecchiamento. Gli antiossidanti del melograno aiutano a contrastare i danni dei radicali liberi, ritardando l’invecchiamento e prevenendo non solo la comparsa di malattie, ma anche quella di rughe e macchie della pelle.

Diuretico. Il melograno aiuta ad espellere l’eccesso di liquidi, prevenendo la comparsa della pelle a buccia d’arancia. Mangialo con frequenza per godere delle sue eccellenti proprietà diuretiche.

Antinfiammatorio. Questo eccellente frutto ha proprietà antinfiammatorie molto potenti, particolarmente utili per eliminare l’acne sul viso. Non a caso viene utilizzato anche in molte creme industriali.

Cuore. Un consumo frequente di melograno aiuta a regolare i livelli di colesterolo cattivo e trigliceridi, proteggendo il cuore. Al consumo di melograno va abbinata una dieta sana ed equilibrata e attività fisica regolare.

In Cucina

Il melograno è un frutto ricco di proprietà benefiche per il nostro organismo, tanto da essere considerato addirittura un alimento farmaco, ma soprattutto si tratta di un frutto gustoso e succosissimo, ideale sia da mangiare al naturale, che per creare ricette sfiziose e particolari.

Mangiato da solo, insaporito aggiungendo limone ai chicchi, in insalata con finocchio e arancia, o utilizzato in ricette di carne e dolci, o per un succo rigenerante, è sempre eccezionale.

In cucina è davvero possibile sbizzarrirsi con questo frutto, due suggerimenti?

Arrosto al melograno per una cena importante o crostatine con confettura per una gustosa merenda tra amici!

Come sbucciare il melograno

Esistono tanti modi diversi, e dipende anche dall’uso che volete fare dei semi. Ad esempio, se volete semplicemente gustare qualche chicco di melograno senza perdere troppo tempo, potete dividerlo a metà e cercare di sgranare il frutto aprendolo con le mani e dilatando la buccia robusta, così da far separare i chicchi dalla pellicina bianca. Un altro modo è quello di servirsi con un cucchiaio per scavare al suo interno, oppure di utilizzare il medesimo utensile per dare dei colpetti sulla superficie del frutto e far cadere i semi dentro una ciotola.

Ecco alcuni dei migliori punti vendita di frutta fresca a Vicenza dove si trova il melograno

Mercato Ortofrutticolo

Viale Mercato Nuovo, 32, 36100 Vicenza

Telefono: 0444 960013

Emisfero

Centro Commerciale Palladio

Indirizzo: Str. Padana verso Padova, 60, Vicenza

Telefono: 0444 217100

Alì Supermercati a Vicenza

Via Gioacchino Rossini, 71 · 0444 963499

Via Vincenzo Periz, 11 · 0444 963828

Via Alessandro Volta, 3-5 · 0444 946708