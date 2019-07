Frullati, frappè e smoothie: le ricette per gustare l'estate

Cos’è uno smoothie e perché ne sentiamo parlare continuamente? La “smoothie mania” è un fenomeno recente ma il termine “smoothie” ovvero “liscio”, “vellutato”, affonda le radici negli Stati Uniti degli anni ’40. Si riferiva a una bevanda frullata a base di frutta, verdura, acqua e latte spesso ghiacciato che da lì in poi avrebbe letteralmente spopolato.

L’estate è una delle stagioni più ricche dell’anno per quanto riguarda la disponibilità di frutta e verdura fresca. Complice il caldo e il bisogno di rinfrescarsi, ecco che questo è il periodo perfetto per realizzare in casa frullati gustosi e salutari, ricchi di vitamine e sostanze antiossidanti.

Il modo più semplice per godersi uno smoothie di metà pomeriggio, o di metà mattina, è di versarlo in bicchiere capiente per sorseggiarlo come fosse un cocktail, solo un po’ più denso e decisamente più salutare.

Differenze tre tra smoothie, frullati e frappè.

Lo smoothie - Bevanda vitaminica composta da frutta o verdura, senza latte o altri ingredienti. Con pochissimi liquidi si presenta sotto forma di purea dalla consistenza densa. Quando non è indicato diversamente, per ottenere uno smoothie basterà frullare assieme gli ingredienti per 60 secondi alla velocità massima del vostro frullatore; inoltre fai sempre molta attenzione che la frutta sia ben matura, altrimenti rischi il sapore ne risentirà.

I frullati - Sono i parenti più golosi degli smoothie, contenendo una base di latte, yogurt o gelato.

Il frappè - Presenta al suo interno ghiaccio tritato, ideale quindi per le serate estive.

ECCO ALCUNE RICETTE



CITRUS SMOOTHIE- VITAMINA C

1 grande pompelmo, sbucciato e senza semi

½ tazza di ananas tritato

½ di fragola

ghiaccio

½ yogurt greco

Unire tutti gli ingredienti insieme. Potenzia la tua mattinata con questo frullato, ricco di vitamina C e super gustoso!



BERRY SMOOTHIE- UN'ESPLOSIONE DI BACCHE

½ tazza di fragole

1 banana grande

½ tazza di mirtilli

½ tazza di lamponi

1 tazza di latte a scelta

Alcuni cucchiai di yogurt greco (dipende dalla consistenza che si desidera)

Amalgama tutti gli ingredienti insieme fino a consistenza super liscia. Questo frullato è così gustoso che non possiamo credere quanto sia salutare!

I PIU' GOLOSI

Smoothie al mango - disintossicante e ricco di vitamine

Ingredienti:

2 bicchieri di mango tagliato a cubetti

1 bicchiere di succo di carota fresco

1 bicchiere di succo d’arancia fresco

Foglie fresche di menta, basilico o dragoncello

Versa nel frullatore una manciata di foglie delle erbe aromatiche e triturale, poi aggiungi i cubetti di mango, il succo d’arancia e il succo di carota e frulla tutto fino ad ottenere una consistenza omogenea e cremosa. Puoi usare un pezzetto di mango e una fogliolina di menta per guarnire il bicchiere.

Smoothie all'anguria – una dolce ventata di freschezza

Ingredienti:

300 gr di cocomero

200 ml di succo di mela

1 manciata di mirtilli

2 palline di sorbetto al limone

Metti nel frullatore il cocomero, quasi tutti i mirtilli e il succo di mela e mixa alla massima potenza. Servi lo smoothie con una pallina di sorbetto o 2 fettine di limone per ogni bicchiere, e decora con i rimanenti mirtilli.

Frullato all’avocado e basilico – sano e ricostituente

Ingredienti:

1 avocado maturo

1 bicchiere di latte di riso

4 foglie di basilico

1 cucchiaio di succo di limone

1 cucchiaino di zucchero di canna

Frulla la polpa dell’avocado con le foglie di basilico fresco, il latte di riso, il succo di limone e lo zucchero di canna integrale. Aggiungi un cubetto di ghiaccio se desideri un effetto più rinfrescante.

Frullato vaniglia e lamponi – la dolcezza della frutta

Ingredienti:

3 banane mature

2 cestini di lamponi

50 cl di latte scremato

1 cucchiaino di vaniglia liquida

1/2 limone

Sbuccia le banane, tagliale a fettine e aggiungi del limone. Mettile nel frullatore con i lamponi, lasciandone da parte alcuni, il latte e la vaniglia e fai frullare alcuni secondi, fino a ottenere una bevanda schiumosa. Prima di servire decora i bicchieri con i lamponi messi da parte in precedenza.

Frappè alla nutella – il re dei dessert

Ingredienti:

70 grammi di gelato al cioccolato

200 ml di latte parzialmente scremato freddo

20 grammi di nutella

Frulla il gelato al cioccolato con il latte freddo, la Nutella e il ghiaccio spezzettato. Versa in bicchieri di vetro abbastanza grandi e servi subito!

SEGRETI PER UN BUON SMOOTHIE



– Tagliare la frutta a piccoli pezzi lasciare in freezer per circa un’ora prima di frullarla.

- Usare della frutta secca (lasciata ammorbidire una notte) come uvetta, datteri e fette di albicocche. Oltre ad aggiungere un buon pizzico di sapore, questi sono anche una buona fonte di minerali e fibre.

- Sostituire il latte con: latte di mandorla, latte di soia, yogurt bianco, greco, crema alla vaniglia per un golosissimo frappè. Per un gusto unico provate ad aggiungere la ricotta!

- Per dolcificare oltre allo zucchero bianco: zucchero grezzo di canna, zucchero vanigliato, miele.

Ecco gli indirizzi migliori dove trovare smoothie, frullati, frappè a Vicenza



Ciokkolatte - Il Gelato che Meriti - Vicenza

Corso Antonio Fogazzaro, 13 - VI

Tel. 0444 043386

----------------------------------

Vaniglia Gelaterie - Vicenza

Indirizzo: Viale Camisano, 15 - VI

Tel. 0444 303825

-----------------------------------

Mifrulla

Bar

Indirizzo: Contra' Motton San Lorenzo, 14

Vicenza

-------------------------------

In tutte le Bottega del Caffè Dersut si trovano ottimi frullati e centrifughe.