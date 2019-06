Tutti vanno pazzi per la dieta del supermetabolismo: ecco come dimagriscono le star

La dieta del Supermetabolismo: il nuovo fit-trend

Il nuovo trend Hollywoodiano che mira a perder peso con equilibrio ed educazione alimentare

Siamo ormai vicini all’estate e la corsa contro il tempo è iniziata per tornare in forma, superare la prova bikini ed entrare in quella minigonna obiettivo che è nell’armadio da almeno due anni!

Bè quest’anno forse si può grazie a “La Dieta del Supermetabolismo”, bibbia delle star americane come Raquel Welch, Robert Downey Jr., Jennifer Lopez, LLCool J e Cher.

La dieta del Supermetabolismo è un programma nutrizionale che promette di aiutarti a perdere fino a 9 kg in quattro settimane. E 'stato sviluppato da Haylie Pomroy, una celebrità della nutrizione e consulente del benessere con un background accademico in scienze animali.

«Gli alimenti non rappresentano il nemico, come talvolta si tende a credere, ma una medicina necessaria a riattivare il metabolismo rallentato». Il suo metodo prevede una rotazione settimanale di alimenti capace di scatenare questo processo. Si mangia molto - contate tre pasti e due spuntini al giorno - nonostante ciò si perde peso, non si devono contare le calorie e non si rinuncia a nessuna categoria di cibi.

L'obiettivo è quello di stimolare e rigenerare fegato, ghiandole surrenali e tiroide.

Non è ammesso: il digiuno, lo zucchero, l'alcool, il caffè, i succhi di frutta e tutti gli alimenti OGM.

Possono essere consumate senza problemi: tisane non zuccherate, tè deteinato, salsa di pomodoro e tanta acqua.



Ci sono tre fasi da seguire durante la settimana.

La fase uno, del lunedì e martedì, bisogna mangiare soprattutto verdure, carboidrati, proteine magre.

Bisogna smorzare il senso di fame e mettere a riposo le ghiandole surrenali, oltre ad usare in modo positivo le energie sprigionate dai cibi. Associamo a questo primo periodo anche attività aerobica.

Nella fase due, del mercoledì e del giovedì, scegliamo alimenti proteici magri come il pollo, tacchino e coniglio, uova, funghi e ortaggi verdi. Gli unici altri colori ammessi sono quelli della cipolla rossa e dei peperoni. Trasformiamo l’energia in massa muscolare e quindi svolgiamo attività fisica che riguardi soprattutto i pesi.

verdi. Gli unici altri colori ammessi sono quelli della cipolla rossa e dei peperoni. Trasformiamo l’energia in massa muscolare e quindi svolgiamo attività fisica che riguardi soprattutto i pesi. Nella fase tre, quella del venerdì, sabato e domenica, si basa sulla reintroduzione dei grassi buoni. In questa fase bisogna rivitalizzare il cervello e l’attività endocrina, oltre che bruciare i grassi in eccesso accumulati. Quindi dovremo assumere grassi insaturi come olio d’oliva extravergine, frutti, semi oleosi e semi di girasole o di lino. Via libera anche a verdure, frutta a basso indice glicemico e proteine. A questa fase potremo associare attività fisica non troppo stressanti, come lo yoga.

Con la dieta del supermetabolismo si possono perdere fino a 10 kg in un mese, in un modo salutare e non drastico.



Vediamo ora nello specifico la struttura di questa dieta

Il programma è diviso in tre fasi che si ripetono su base settimanale per un totale di quattro settimane, le porzioni variano in base alla fase e alla quantità di peso che si desidera perdere ma il minimo comun denominatore è l’obbligo di consumare 5 pasti al giorno e il divieto assoluto di assumere i seguenti alimenti:

Gli zuccheri di qualunque tipo (compresi tutti gli alcolici)

I latticini

Caffeina e teina

I lieviti e le farine di grano

Mais e soia

Fase 1 (lunedì-martedì)

I promotori della dieta sostengono che questa fase distende dallo stress e convince il corpo che non sta più cercando di immagazzinare il grasso. Durante questi due giorni, dovresti mangiare proteine, frutta ad alto contenuto glicemico, come pere, mango, ananas e melone, e cereali integrali ad alto contenuto di carboidrati, come farina d'avena, riso integrale, farro e pasta di riso integrale.

Questi alimenti sono pensati per stimolare la tua tiroide a bruciare i grassi, le proteine e i carboidrati in modo più efficiente - e convertire lo zucchero in energia invece di immagazzinarlo come grasso. Durante questa fase ci si diverte con un po' di sport cardio e con le varie ricette da provare!

Fase 2 (mercoledì-giovedì)



Questa fase dovrebbe sbloccare le riserve di grasso ed incrementare la massa muscolare. Durante questi due giorni, la vostra dieta dovrebbe essere ricca di proteine e di verdure non amidacee e alcalinizzanti, ma priva di carboidrati e grassi. I cibi magri e ad alto contenuto proteico che aiutano la formazione dei muscoli includono carne di manzo, bisonte, tacchino, pesce e pollo ma anche verdure come cavoli, broccoli, cavoli, spinaci, cetrioli e cavoli.

La seconda fase è sicuramente la più difficile da superare non solo per la completa assenza di carboidrati e grassi ma soprattutto per la difficoltà di mangiare solo carne, pesce e verdure scondite nelle quantità indicate! Unica salvezza è seguire l’incoraggiamento di fare almeno una sessione di sollevamento pesi per sfogarsi e bruciare tutte le proteine accumulate.

Fase 3 (venerdì-domenica)



Questa fase è progettata per accelerare il metabolismo e la combustione dei grassi e, diciamolo, è certamente il momento più felice della settimana! Durante questi tre giorni, finalmente si reintegrano i grassi sani in pasti e spuntini mentre si consumano quantità moderate di proteine e carboidrati. Gli alimenti da mangiare in questa fase includono olio d'oliva, uova, noci, semi, cocco, avocado e olive. Questa fase va accompagnata con attività rilassanti, come lo yoga, la meditazione o anche un massaggio con lo scopo di abbassare i livelli di ormone dello stress e aumentare la circolazione dei composti brucia grassi.

In definitiva la dieta del supermetabolismo è certamente una tra le diete più equilibrate in circolazione, che non solo educa i suoi fruitori a una nuova comprensione di quello che mangiano e di come il nostro corpo funziona, ma fa perdere peso senza effetti yo-yo al reintegro degli alimenti. Ma attenzione alle aspettative! Il metabolismo di ciascuno di noi funziona, infatti, in modo diverso e il risultato non è garantito, ma è sempre vero che tentar non nuoce!

