Marcia della Pace, 7000 persone attese a Vicenza

Venerdì 28 febbraio Vicenza ospiterà la delegazione ufficiale della 2^ Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza, che transiterà in Italia dal 27 febbraio ai primi giorni di marzo.Vicenza è l’unica città in tutto il Veneto ad ospitare una tappa ufficiale della marcia, fissata per venerdì 28 febbraio dalle 10 alle 12 in piazza dei Signori. L’accoglienza nella città berica è organizzata dal comitato promotore locale. La 2^ Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza ha preso il via a Madrid il 2 ottobre scorso in occasione della Giornata internazionale della nonviolenza e nel suo lungo viaggio ripercorre il cammino della prima, in 93 giorni attraverso 97 Paesi di cinque continenti, per fare poi ritorno a Madrid l’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

L’evento, a cui il Comune di Vicenza ha aderito ufficialmente, concedendo il patrocinio, insieme all'Ufficio scolastico provinciale di Vicenza, vedrà come protagonisti i giovani. Anche il Comune di Valdagno ha aderito all'iniziativa. Saranno proprio i bambini e i ragazzi delle scuole di città e provincia ad accogliere i marciatori in piazza dei Signori insieme alle autorità. Sono infatti numerosissime le scuole che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa ed è prevista la partecipazione di più di 3 mila studenti, oltre a quella del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale. Gli organizzatori prevedono un'afflusso di circa 7mila persone per le vie della città.

Per l'amministrazione sarà presente il consigliere comunale delegato ai diritti civili, diritti umani e cultura di pace che, a conclusione delle varie attività, accompagnerà la delegazione ufficiale dei marciatori a Palazzo Trissino, dove sarà ricevuta per un saluto dal sindaco, con il vicesindaco, l’assessore alle pari opportunità e l’assessore all’istruzione.

Programma evento

Venerdì 28 in piazza dei Signori, dalle 10 alle 12, sarà allestito un palco dove, dopo il saluto delle autorità, si svolgeranno alcune esibizioni artistiche e di intrattenimento a cura degli studenti delle scuole, sul tema della sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura della pace e della nonviolenza.

Nell'ambito della manifestazione sono, inoltre, previsti momenti dedicati alla creatività, tra cui l'apertura simbolica di un muro, alto due metri e lungo sei, realizzato con 50 scatole di cartone vuote. Attraverso la porta del muro passeranno in primis i marciatori che poi raggiungeranno un gruppo di ragazzi i quali nel frattempo, guidati da uno speaker, si disporranno per formare il simbolo umano della nonviolenza con accanto la scritta “Vicenza”.

Sarà inoltre allestita in Loggia del Capitaniato una mostra con i lavori realizzati nelle scuole sul tema della pace e della non violenza. Tutti i cittadini interessati possono aderire e partecipare in vario modo, dalla presenza o organizzazione di eventi collaterali, al contributo economico, il supporto nella traduzione delle informazioni in altre lingue o ancora la partecipazione ai dibattiti online promossi dagli organizzatori.