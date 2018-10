X Factor: il busker Gaston si gioca tutto al Bootcamp

E' la sterata della verità per Facundo Gaston Gordillo, il busker di origini argentine ma cresciuto a Schio, che ha incantato giudici e pubblico durante le audizioni di X Factor 12.

Questa sera, giovedì, su Sky 1, verranno assegnate le categorie (Uomini e Donne Under, Over e Gruppi) ai giudici e cominceranno i Boot Camp, la famosa "sfida delle sedie".

In quest’occasione i giudici dovranno scremare i concorrenti rimasti, andando a decidere chi dovrà occupare i posti disponibili per ognuna delle categorie (under uomini, under donne, gruppi e over). I giovani selezionati durante i casting, tra cui Laura Rampini, le SwipeUp, Simone Cheri, Pjero, Valeria Romitelli, i Respiro, Alessia Gerardi, In the loop, Beatrice Tommasi, Matteo Costanzo, Giulia Licciardello, Ilenia Bentrovato, Giorgia Bertolani, i Moinè e i Bowland, Alessio Selvaggio, dovranno risalire sul palco e portare un nuovo pezzo, una proposta che mostri la loro versatilità e bravura, così da avere una sedia. Terminata l’esibizione, i giudici decideranno se dare una sedia al concorrente. Ma non è un posto fisso: se uno dei concorrenti successivi convincerà di più il giudice, qualcuno dovrà lasciare sedia e palco.

Il mistero di Asia

L'attrice, protagonista di un recente scandalo mondiale, è stata protagonista di queste prime puntate perchè registrate prima della denuncia per violenza sessuale su un minorenne. Se inizialmente la produzione sembrava intenzionata a rescindere il contratto, ora la vicenda è coperta da un assoluto riserbo (ovviamente a favore del thrilling del pubblico). Da segnalare le posizioni a favore dell'Argento da parte di Fedez e Agnelli.