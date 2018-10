X Factor 12: il busker scledense-argentino conquista Fedez e passa agli Home Visit

E' a un passo dal serale di X Factor 12, Facundo Gaston Gordillo, il busker argentino cresciuto a Schio che già aveva fatto commuovere Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Asia Argento e Fedez durante le audizioni. Ed è proprio quest ultimo il giudice della categoria Over che, giovedì sera, ha deciso chi portare agli Home Visit: tra loro anche il busker dai lunghi capelli, che ha ancora convinto tutti con la sua voce originale e affascinante.

La puntata

Il più esperto tra i giudici al tavolo ha il duro compito di scegliere i componenti della categoria degli Over. Il primissimo concorrente a meritare una delle cinque sedie è Matteo Costanzo, che si era già fatto apprezzare nella scorsa puntata di Audizioni!

Ma davanti a lui ci sono ancora tantissimi concorrenti in gara e non c'è da star troppo comodi! Con un po' di esitazione, a conquistare le due sedie successive sono Valeria Romitelli e Mattia Lezi ma è dopo la cover di "Mad About You" di Renza Castelli che il giudice degli Over inizia a dare una forma ben precisa alla propria categoria! L'italo-argentino Gaston, che aveva fatto colpo alle Audizioni su Manuel Agnelli e Asia Argento, merita l'ultima sedia a disposizione prima che la gara si accenda con gli switch! Ed è proprio in questa fase al cardiopalma che i due Over scelti con più dubbi poco prima, Mattia e Valeria, lasciano la propria sedia rispettivamente a Danilo Turco e a Jennifer Milan.

La vera grande gioia per Fedez in questo Bootcamp degli Over arriva alla fine con la performance di Naomi Rivieccio. L'ultima della categoria over ad esibirsi fa tremare il palazzetto con l'interpretazione di "Ain't No Other Man" di Christina Aguilera e con l'ultimo switch ottiene la sedia che gli vale il passaggio alla prossima fase! Fedez ha così formato la categoria degli Over ed è pronto a partire per l'Home Visit dove formerà la squadra che calcherà il palco dei Live Show di #XF12! (dal sito ufficiale di X Factor)