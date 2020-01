Woman clinic, percorsi di diagnosi e cura in tutte le epoche della vita "in rosa"

L'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan ha tenuto a battesimo la nascita della Woman Clinic - Vicenza, una clinica nata dalla volontà di offrire percorsi di diagnosi e cura in tutte le epoche della vita della donna. L'assessore ha espresso ammirazione per l'avvio di un'attività di questo calibro in un momento in cui le politiche faticano a rispondere alle esigenze degli imprenditori.

La struttura si trova appena fuori dalle mura storiche di viale Mazzini e vede tra gli altri specialisti, medici che operano anche al San Bortolo como Francesca Panerari, ginecologa e dirigente medico, il cardiologo (e primario del Pronto Soccorso) Francesco Corà, il chirurgo plastico Giovanni Du Jardin, l’urologo Giuseppe Benedetto, il ginecologo Pasquale Catapano.

Fondata dal ginecologo Tito Silvio Patrelli, vuole essere uno spazio sicuro per le donne in tutte le età della vita e vuole essere un punto di riferimento per la formazione e informazione, sia medici che pazienti. La Woman Clinic è infatti sede della Scuola Permanente di Formazione in Isteroscopia (responsabili: dr. Tito Silvio Patrelli e dr.ssa Francesca Panerari), della Rivista Italiana di Ostetricia e Ginecologia e di Essere Mamme a Vicenza, un’associazione molto radicata nel territorio.

Infine, con l’assessorato delle Pari Opportunità, dal momento che il poliambulatorio è un privilegiato punto di ascolto delle varie problematiche femminili.