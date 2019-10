Ciak si gira: Asiago set di We Are Who We Are di Guadagnino, si cercano comparse

"Donne e uomini dai 18 anni in su e bambini dai 5 ai 13 anni" sono questi i requisiti fondamentali per presentarsi ai casting del 31 ottobre prossimo ad Asiago. I prescelti saranno le comparse della scene girate sull'Altopiano della nuova serie tv di Luca Guadagnino "We Are Who We Are".

Un racconto di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie di militari e civili, che vivono in una base militare americana in Italia. Storie di amicizia, di primi amori, storie di adolescenti. Nel cast anche Francesca Scorsese, figlia di Martin, Chloë Sevigny Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Kid Cudi, Faith Alabi, Spence Moore II, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier e Sebastiano Pigazzi. We Are Who We Are è una serie Sky-HBO e sarà composta da 8 episodi.

Per prendere parte ai casting basterà presentarsi al teatro Millepini di Asiago il prossimo 31 ottobre, nella fascia oraria tra le 14 e le 18, senza appuntamento, portando con sè la carta d'identità e il codice fiscale. Il lavoro sarà regolmente pagato come da contratto nazionale italiano in 86 euro lorde al giorno. Le scene ambientate ad Asiago sono previste per metà novembre.