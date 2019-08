Volantini diffamatori contro Anthea volley, Ostuzzi: "Critiche infondate e ignobili"

Martedì mattina sono stati rinvenuti dei volantini anonimi diffamatori contro la società sportiva Anthea Volley Vicenza e contro le persone del presidente (stesso) e del general manager Luca Milocco.

“Siamo rimasti sconcertati dal vile attacco anonimo che abbiamo subito in spregio del lavoro che abbiamo svolto in questi anni ad alti livelli per riportare in città a Vicenza una realtà pallavolista femminile di vertice - ha dichiarato il presidente - In spregio di conseguenza alla città, ai tifosi e agli appassionati di pallavolo. E sul fronte societario un attacco non solo alla mia persona e a quella del general manager, ma a tutta la società sportiva, a tutti i collaboratori e alle atlete. Non ci perderemo d’animo: abbiamo dato mandato ai nostri legali di presentare una denuncia per diffamazione contro ignoti e una seconda denuncia per l’utilizzo non autorizzato del nostro marchio".

"E’ oramai evidentemente che il nostro lavoro che ha portato a dei buoni risultati nel giro di soli due anni, dà fastidio a qualcuno - conclude - solo per la stagione appena passata ricordo il secondo posto in Coppa Italia (Final Four ospitate a Vicenza) e il primato nel girone di andata del campionato di serie B1 e l’accesso ai play off per la prima squadra. E poi il raggiungimento delle fasi finali nazionali per l’U16. E tutto ciò in soli due anni di lavoro".

"Questo episodio spiacevole non ci indebolisce per nulla - rimarca Ostuzzi - ne usciamo anzi rafforzati e sicuri di affrontare una nuova stagione ai massimi livelli non solo con la prima squadra, ma anche con le squadre giovanili: siamo sicuri che stupiremo la città di Vicenza e la provincia, faremo soprattutto contenti i tifosi e metteremo all’angolo ogni critica anche la più ignobile e infamante come questa espressa in forma anonima!”