Nuovo comandante Usa in visita a Palazzo Trissino, Rucco: "Confronto a 360 gradi"

“Abbiamo fatto il punto su alcuni aspetti di interesse comune riguardanti i lavori al parco della pace, l'avanzamento del progetto di riqualificazione del villaggio americano, i rapporti di collaborazione culturale tra le due comunità e il tema della movida notturna", queste le parole del sindaco Rucco dopo l'incontro.

"In particolare, sulla movida notturna - ha sottolineato il primo cittadino - abbiamo concordato sulla necessità di intensificare i controlli delle pattuglie della polizia militare americana e dei carabinieri. Il comandante mi ha anche confermato di voler continuare ad applicare uno specifico provvedimento restrittivo nei confronti di militari coinvolti in disordini in bar o discoteche cittadine, ovvero una sorta di daspo che vieta loro di ritornare in quei locali”.