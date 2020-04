"Restate a casa" non è un obbligo per tutti: la fuga a Messina perchè a Vicenza si annoiava

C'è chi fugge sull'Altopiano e chi invece è arrivato sino a Messina. Le restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 sembrano essere facoltative per molti. L'ennesima trasgressione è stata segnalata dal sindaco del capoluogo siciliano che si affaccia sullo stretto, Cateno De Luca attraverso un post Facebook.

"Si può partire da Vicenza e venire a Messina senza alcun valido motivo? Stamattina (sabato 18 aprile) la Polizia municipale ha scoperto che un signore alla tenera età di 80 anni è partito alle 16 del 16 aprile da una città del nord e sabato alle ore 18:30 è sbarcato a Messina attraverso la nave traghetto. Siccome si annoiava e’ venuto a Messina presso la sua abitazione estiva".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Io non commento - continua De Luca - perché sono stato denunciato dalla ministra degli interni Luciana Lamorgese per il delitto di lesa maestà avendo sostenuto che il modello organizzativo dei controlli sullo stretto di Messina non può funzionare per come ipotizzato dallo Stato e dalla Regione a prescindere dal numero e dall’impegno delle forze dell’ordine. Che dobbiamo fare? Intanto è stato sanzionato ed è stato posto in quarantena!"