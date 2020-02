La dea bendata bacia la provincia: vinti 500mila euro con il Nuovo doppia sfida

Giornata fortunata per il giocatore (o giocatrice) che, con un biglietto “Nuovo Doppia Sfida”, ha vinto 500mila euro.

Il tagliando - come riporta Agimeg - è stato acquistato nel punto vendita di Cesare Micheli, in via Roma, 26 a Sossano. “Non sappiamo chi possa essere il vincitore ma gli auguriamo il meglio, speriamo che porti fortuna anche a noi!” ha dichiarato Cesare Micheli, titolare del punto vendita.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 930 milioni di euro in tutta Italia.