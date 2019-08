I ragazzi del Grest "a lezione" dai Vigili del fuoco, focus sugli incendi boschivi

Venerdì, i Vigili del fuoco di Asiago del servizio antincendio boschivo, hanno incontrato i ragazzi e bambini del Grest di Asiago, illustrando loro il grave fenomeno degli incendi boschivi, le tecniche di spegnimento terrestri e aeree ma soprattutto hanno parlato di sicurezza individuale.

Una "lezione" sul come comportarsi quando involontariamente ci si imbatte in un incendio boschivo, chi chiamare, dove ripararsi, l'uso del cellulare per poter fornire alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Vicenza la propria posizione, come dialogare con gli operatori e ancora, come comportarsi quando sfortunatamente ci si perde nel bosco.

I Vigili del fuoco infatti, con personale specializzato T.A.S. "Topografia applicata al soccorso” risorsa operativa che si pone trasversalmente alle attività più complesse del Corpo nazionale, interviene anche per la ricerca di persone scomparse nel bosco o in altri ambienti circostanti.

L'incontro organizzato dal Grest di Asiago ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi a tematiche molto importanti dove la conoscenza e il comportamento possono fare la differenza a beneficio della collettività tutta.