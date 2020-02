Zaia choc sui cinesi: «Li abbiamo visti tutti mangiare topi vivi»

«L'igiene che ha il nostro popolo, i veneti e i cittadini italiani, e la nostra formazione culturale ci portano a farci la doccia, lavarci spesso le mani e stare attenti alla pulizia e all'alimentazione. E' un fatto culturale. La Cina ha pagato a caro prezzo quest'aspetto. In fondo li abbiamo visti tutti mangiare topi vivi e altre robe del genere».

Sono queste le frasi pronunciate dal Governatore del Veneto, Luca Zaia, in diretta ad Antenna Tre durante un aggiornameto sull'emergenza Coronavirus in Veneto. Parole pesanti che stanno facendo il giro dell'Italia suscitando violente reazioni e polemiche per i toni usati dal Governatore nel generalizzare usi e costumi del popolo cinese. Uno scivolone che rischia di causare non pochi problemi a Zaia. Nell'intervista il Governatore stava parlando dell’epidemia di Coronavirus che, in Veneto, ha portato fin qui a 116 contagi accertati tra cui 28 persone ricoverate. La differenza tra veneti e cinesi descritta da Zaia ha suscitato in queste ore una vera e propria tempesta mediatica sui social.

VIDEO TRATTO DA ANTENNA3

"Trovo le dichiarazioni tv di #Zaia su #COVID2019 e cinesi, decisamente fuori luogo. In questo momento è essenziale scegliere con cura le parole da dire, perché metterci l'uno contro l'altro non sarà di alcuna utilità". Così twitta l'ex ministro della Salute Giulia Grillo, deputata del M5S.

"Cinesi mangiatori di topi vivi. Avanti il prossimo". Lo scrive Carlo Calenda su twitter postando un video del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che in un'intervista a una tv locale dice che "la Cina paga un grande conto di questa epidemia perchè li abbiamo visti tutti mangiare topi vivi e altre cose del genere".