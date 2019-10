Corso Fogazzaro, confermate le auto in via definitiva

Venerdì pomeriggio la Giunta ha deciso che la ztl di corso Fogazzaro, nel tratto compreso tra contra' Busato e contra' Cantarane, sarà attiva in via definitiva dalle 20 alle 9 di ogni giorno non festivo e dalle 0 alle 24 nei giorni festivi. Inoltre, l'area di sosta individuata nei lati civici dispari di corso Fogazzaro, nel tratto compreso tra l'incrocio con contra' Busato e quello con contra' Cantarane, sarà soggetta alla tariffa di 0,50 euro per 30 minuti massimi di sosta, con esclusione dell'utilizzo di abbonamenti di qualsiasi tipo.

«Oggi la giunta ha confermato in via definitiva la ztl a fasce orarie attivata durante il periodo di sperimentazione – ha precisato l'assessore alla mobilità urbana Matteo Celebron – Voglio precisare che non si tratta di una zona pedonale che apre al passaggio delle auto, ma di una ztl che in orario diurno diventa accessibile al traffico mediante l'utilizzo di un pannello a messaggio variabile. Lo studio presentato da Confcommercio ha dimostrato, con dati concreti, che la situazione dal punto di vista del traffico non è peggiorata, anzi. Le stesse analisi eseguite da Arpav sul rumore hanno confermato che i dati sono migliorati. La nostra è una scelta completamente basata su numeri concreti. Abbiamo fatto una sperimentazione di 6 mesi, abbiamo analizzato i dati e poi deciso. Continueremo ad impegnarci per valorizzare il centro storico, incluso corso Fogazzaro»

«Questa decisione è stata assunta dopo aver condiviso assieme ai commercianti e ai cittadini tutti i passaggi della sperimentazione – ha aggiunto l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine -. Era necessario che la giunta prendesse una decisione definitiva, sulla quale saremo valutati a fine mandato, come, del resto, su tutto il programma. A differenza di quanto detto dalla minoranza, stiamo rivitalizzando il centro storico, compreso corso Fogazzaro, con provvedimenti e azioni concrete, tra cui la sottoscrizione del protocollo d’intesa sullo sviluppo del commercio e del turismo, quello sul turismo congressuale, per non parlare dei provvedimenti sui plateatici, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti, oltre che della politica adottata sugli eventi, che rendono la città sempre più attrattiva. Il tutto grazie anche alla fondamentale collaborazione instaurata con i negozianti e gli esercizi pubblici»