Vicenza, Working Title Film Festival: cercansi giovani registi per raccontare le periferie

L'associazione Lies (Laboratorio dell'inchiesta economica e sociale) promuove un bando di concorso rivolto a registi/e under 35 residenti in Italia nell'ambito di “Working Title Film Festival @ Ferrovieri”, progetto risultato tra i vincitori del Bando Sillumina - Periferie Urbane (2017), Settore Cinema, sostenuto da SIAE e MIBACT.

L’obiettivo del bando è duplice. Da un lato, selezionare tre giovani filmmaker residenti in Italia che racconteranno con dei cortometraggi documentari, da realizzare fra l’autunno e l’inverno 2018, il quartiere dei Ferrovieri a Vicenza e il suo rapporto con il lavoro. Ai registi che realizzeranno i corti sarà riconosciuto un compenso di 1000 euro lordi.

Dall’altro, selezionare alcuni film, realizzati sempre da registi under 35 residenti in Italia, sul tema del lavoro in rapporto alle periferie urbane, in senso geografico, ma anche sociologico, da proiettare nel corso della rassegna cinematografica.

I film realizzati dai tre filmmaker e quelli selezionati tramite il bando saranno proiettati nel corso di una rassegna cinematografica che sarà organizzata all’inizio del 2019.

Le attività si svolgeranno nel quartiere dei Ferrovieri di Vicenza, principalmente al Centro sociale Bocciodromo e alla Camera del lavoro della Cgil.

I candidati hanno tempo fino al 1 settembre 2018. Entro quella data devono inviare all’email info@workingtitlefilmfestival.it la documentazione indicata al sito: http://www.workingtitlefilmfestival.it/2018/05/31/wtff-ferrovieri-bando/

Il progetto si configura come un'espansione di Working Title Film Festival – festival del cinema del lavoro, che si celebra a Vicenza dal 2016, e prosegue idealmente il “Laboratorio Ferrovieri”, un'inchiesta partecipata sul/con il quartiere, realizzata nel 2012, i cui risultati sono pubblicati sul blog: https://laboratorioferrovieri.wordpress.com/

Le tre fasi del progetto: laboratori, residenza artistica e rassegna