Via Napoli, demolizione magazzino ex Ftv: «Sorgerà un parcheggio»

Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione dell’ex magazzino delle Ferrovie e Tramvie Vicentine in via Napoli. Il primo colpo di benna ha colpito l’edificio alle 8.30 ed entro sera l’intero edificio sarà raso al suolo. Durante la settimana tutti i detriti verranno portati via e per il fine settimana l’area sarà sgombra. E’ questo il cronoprogramma di una demolizione voluta dalla Provincia di Vicenza, proprietaria dello stabile, per liberare un’area in pieno centro cittadino da un edificio fatiscente e a rischio crolli.

Un’operazione da 40mila euro che in 5 giorni renderà più arioso e decoroso un quartiere densamente abitato, nel rispetto di chi ogni giorno ci convive. Alla demolizione hanno voluto essere presenti il Presidente della Provincia Francesco Rucco e il consigliere comunale Marco Zocca, oltre a tanti cittadini tanto più soddisfatti e sorridenti quanto più l’edificio veniva smantellato.

«Un’operazione antidegrado -la definisce Rucco- che arriva a compimenti dopo troppi anni che se ne parla. Serviva un’accelerata e l’abbiamo data: entro fine anno quest’area sarà un parcheggio, con il duplice risultato per la Provincia di avere messo a reddito un bene prima inutilizzato, per la città di avere a disposizione posti auto in un’area che ne è carente».

I tempi lunghi li conosce bene il consigliere Zocca, che ricorda come i primi accordi tra Provincia e Comune risalgano ormai a sette anni fa. «Oggi finalmente siamo arrivati a conclusione -commenta mentre guarda l’escavatrice al lavoro- ogni colpo di benna porta un po’ più di luce in questa zona che ha estremo bisogno di un parcheggio. Ci sono tante attività commerciali che lo attendono e grazie alla Provincia troveranno risposta in tempi brevi»