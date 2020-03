Coronavirus, in Veneto più di 8mila in isolamento domiciliare: un altro morto ad Asiago

BOLLETTINO ORE 8

Azienda Zero, l'organismo regionale di sanità pubblica, ha reso noto il numero di persone in isolamento domiciliare in Veneto. Sono in tutto 8658, tra persone positive al tampone Sars-Cov-2 e chi ha avuto contatti con loro. Nel Vicentino sono 1087. Salgono invece i contagiati dal coronavirus: 2704 in tutta la regione, 163 in più rispetto a ieri. A Vicenza sono 325, 33 in più rispetto a lunedì. È questo l'ultimo bollettino, aggiornato a martedì alle ore 8, che arriva dalla Regione.

Il dato più rilevante, ma che non indica necessariamente un'inversione di tendenza, è la diminuzione del numero dei contagiati rispetto al giorno prima. Se la variazioni dei casi positivi lunedì alle ore 8 rispetto a domenica era di +227, la variazione di martedì alle ore 8 rispetto a lunedì è di +163

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI

Flessione nel numero dei ricoverati negli ospedali Veneti. Il dato regionale delle persone finite nei nosocomi, è di 719, 171 dei quali in terapia intensiva. L'aumento di lunedì rispetto a domenica era di +31 casi, mentre quello di martedì rispetto a lunedì di +10 casi.

I ricoverati negli ospedali berici sono in totale 85, 20 dei quali in terapia intensiva. I deceduti sono invece cinque. A quanto riporta il bollettino, un'altra persona è morta all'ospedale di Asiago, un 91enne residente a Lusiana Conco. I dimessi, in tutto, dal 21 febbraio sono 16.

Nel dettaglio: all'ospedale di Santorso 11 ricoverati in area non critica, a Bassano 15, ad Asiago 14, a Vicenza 22, a Noventa 3. In terapia intensiva 19 a Vicenza e 1 a Bassano. Sono invece 16 i dimessi da tutti gli ospedali. Nessun caso di ospedalizzato negli ospedali di Valdagno e Arzignano

