Vicenza sbarca in Cina: scelta per partecipare al programma tv “I comuni e borghi più belli”

La città del Palladio è stata scelta, con altre tre località italiane, per partecipare al programma televisivo cinese “I comuni e borghi più belli”, una competizione che sarà trasmessa dall’emittente CBN China Business Network (CBN) che ha sede a Shanghai. Si tratta di uno dei network televisivi più grandi ed influenti in Cina, che opera all'estero con Keduo Information Technology (Shanghai) Ltd.

"Durante il fine settimana appena trascorso – dichiara l'assessore alla cultura Simona Siotto – la nostra splendida Vicenza ha ospitato la principale emittente televisiva cinese che ha selezionato la nostra città come perfetta sintesi delle bellezze italiane: cultura, armonia, buon cibo e qualità di vita. Per l'occasione il 21 settembre ho registrato una presentazione della città, inviando i saluti di tutti i vicentini agli amici cinesi dalla spettacolare terrazza della Basilica palladiana, con le montagne e un cielo turchese sullo sfondo, mentre la piazza brulicava di vita. Penso si tratti di un ottimo biglietto da visita per proporci a un mercato turistico in piena espansione".

Il Consorzio Vicenza è, che ha seguito la candidatura, è stato contattato attraverso il tour operator Jili tour, esperto in accoglienza di turismo cinese con una sede propria a Pechino da oltre 20 anni, e l’associazione culturale Sinaforum, con l’obiettivo di favorire la promozione delle località italiane in Cina.

In ogni località (Gaeta di Latina, Torgiano di Perugia, Gavi di Alessandria, oltre a Vicenza) verranno realizzati video promozionali fruibili ed attraenti per il pubblico cinese da parte di una troupe cinese specializzata: un filmato di 4 minuti per TV CBN e 5 vidoeo/spot da 30 a 60 secondi per la diffusione sui canali dello Shanghai Media Group (SMG), tra i quali Best Tv, Gehua Cable ed altri social media che raggiungono un pubblico di circa 200 milioni di persone.

Entro dicembre è prevista la premiazione, con invito in Cina rivolto ai rappresentanti dei Comuni italiani candidati. L'iniziativa sarà promossa sui media cinesi, sia in televisione che attraverso i social dedicati all’evento.

La troupe cinese ha raggiunto Vicenza il 20 settembre per effettuare riprese il 21 e il 22. Il programma è stato predisposto da "Vicenza è" in modo da rappresentare al meglio la città da un punto di vista culturale - in particolare sottolineando che la città è patrimonio Unesco e città del Palladio -, turistico e gastronomico.

Le immagini sono state girate nella terrazza della Basilica Palladiana, al Teatro Olimpico, al Palladio Museum (esterni) a Villa Valmarana ai Nani, alla villa La Rotonda e in centro storico.