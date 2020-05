Vicenza riparte: calzature Bata ha riaperto

I negozi Bata sono presenti sul tutto il territorio con una rete di 400 punti vendita, l'azienda è una delle più importanti nel settore delle scarpe in Italia, a nel vicentino ha numerosi punti vendita, quello storico è in Corso Palladio. Sono conosciuti per il personale competente e i prezzi giusti.

Bata in Italia ha sede a Padova dove opera dal 1931 e costituisce il più grande retailer di calzature. Calzature ed accessori per Donna, Uomo e Bambino da oltre 120 anni.

Nel mondo, Bata è leader nella produzione e commercializzazione di calzature e può contare su un’esperienza lunga 125 anni di storia, nel corso dei quali è riuscita a sviluppare una rete che conta più di 40.000 dipendenti, 5.000 punti vendita nel mondo.