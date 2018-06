Vicenza, richiesta passaporti: da lunedì solo prenotazioni online

Passaporti, si cambia. Anche la questura di Vicenza entra a pieno nell'era digitale con una nuova modalità d'accesso al servizio per ottenere il documento valido per uscire dall'Europa. Dall'11 giugno la richiesta per un appuntamento si può fare unicamente online attraverso la piattaforma www.passaportionline.poliziadistato.it.

Gi orari di apertura al pubblico, una volta ottenuto l’appuntamento, sono: da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 e il giovedì anche dalle ore 15 alle 16. Se, per specifiche e motivate esigenze, si rendesse necessario ottenere un passaporto con procedura d’urgenza, l’utente potrà recarsi personalmente agli sportelli dell’Ufficio Passaporti, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30-09.00, presentando idonea documentazione comprovante i motivi (professionali, di studio, di famiglia, di salute, etc) per ottenere il passaporto in tempi ridotti rispetto a quelli ordinari. La consegna ed il ritiro delle dichiarazioni di accompagno per i minori di anni 14, nonchè il ritiro dei passaporti pronti avverranno nei seguenti giorni e orari: martedì, dalle ore 9 alle ore 12; giovedì, dalle ore 9 alle ore 12.

L’obiettivo della questura è eliminare le code agli sportelli e consegnare i passaporti nel giro di due settimane a partire dal giorno dell’appuntamento.