Vicenza riapre: video e immagini dell'aperitivo, parlano un oste e i clienti

Vicenza è ripartita lentamente stamattina ma all'ora dell'aperitivo si è riempita. Da Corso Palladio, a piazza Biade, piazza dei Signori, piazza delle Erbe, vicolo Muscheria giovani e meno avevano il loro bel bicchiere in mano.

Sono passati oltre 2 mesi dall'ultima volta che si è brindato in compagnia, stasera alla riapertura dei locali in molti non hanno voluto mancare. Finalmente dopo una giornata di impegni un po' di socialità, perchè rilassarsi in compagnia con uno spritz è un piacere insuperabile per un Veneto.

Alle ore 19 torna lo spritz

Corso Palladio

Piazza dei Signori

Contrà Muscheria

Piazza Biade

Piazza delle Erbe