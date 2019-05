Polizia Locale: un nuovo comandante in città

È' Massimo Parolin, 55 anni, di Monticello Conte Otto, il primo classificato alla selezione indetta dal Comune di Vicenza per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente amministrativo per il servizio "Polizia Locale" tramite procedura di mobilità. Il nuovo comandante arriva in via Soccorso e Soccorsetto, sede della polizia locale, al posto di Cristiano Rosin.

Parolin è laureato in giurisprudenza, scienze politiche e lettere classiche. E' stato comandante a Montecchio Maggiore e ad Arzignano dove attualmente dirige il Corpo intercomunale di polizia locale che comprende i Comuni di Arzignano, Chiampo, Montebello Vicentino, Gambellara, Montorso Vicentino, Zermeghedo, Altissimo, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino e Crespadoro.