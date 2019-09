Vicenza ha i migliori bar: ben i 3 premiati dal Gambero Rosso

Grande soddisfazione per i pasticceri Olivieri di Arzignano, dopo una vita alla ricerca della qualità dei prodotti oggi per la prima volta sono stati nominati top bar dalla guida più popolare e attesa: Il Gambero Rosso bar d'Italia.

Andare al bar è un’azione quotidiana, un momento che appartiene a tutti, non una coccola una tantum (come può essere andare al ristorante stellato o anche solo l’uscita a cena), quindi questa è la guida che più viene consultata e ascoltata. Oggi a Milano è stata presentata l’edizione 2020, sempre più ricca, in grado di offrire una fotografia dell’universo bar italiano. I premiati bar al cui bancone vorremmo avere la fortuna di appoggiare i gomiti ogni mattina sono per il vicentino Olivieri 1882 new entry, il Garibaldi di Vicenza e il Chiosco di Lonigo che mantengono la posizione al vertice già conquistata gli anni scorsi.

La guida raccoglie 1300 bar della penisola provati dai suoi ispettori, e quest’anno ne ha premiati a Milano 39 con «Tre chicchi» e «Tre tazzine». Il Veneto è la seconda regione, e Vicenza la prima provincia per numero di premiati.

I bar sono stati valutati per l’atmosfera che si respira e per la qualità di caffè, brioche, aperitivi, ma anche piatti caldi e freddi. Ci sono molte conferme nella guida 2020, ma in vetta alla classifica compaiono due nuovi ingressi: In Croissanteria Lab di Carobbio degli Angeli (Bergamo) e Olivieri 1882 di Arzignano (Vicenza).

Olivieri 1884

Olivieri è una attività che si è fatta strada partendo da un angolo di Arzignano, entri e trovi un locale che non ti aspetti, una pasticceria bar pizza gourmet insolita. La location è geniale in un ex capannone industriale imbiancato a dovere e reso moderno dall'arredamento e dai marmi, con un carroponte riverniciato, che come una spada di Damocle vigila sulle teste degli avventori. Luminoso, arioso, piante dappertutto, personale molto gentile e disponible. Un luogo che soddisfa non solo il palato ma anche gli occhi con ampia scelta e la possibilità di cenare quando la pasticceria chiude alle 19,30.

Da più di 130 anni Olivieri lavora in modo artigianale, impastando a mano e seguendo con pazienza ogni lavorazione, pensando alla digeribilità e alla ricerca nelle ricette. Una grande esperienza nei lievitati, il panettone è tra i top 10 italiani e le pizze gourmet farcite con molta fantasia danno una sensazione che può diventare emozione o magia.

Dopo oltre un secolo in cui Olivieri di Arzignano custodisce e tramanda segreti e ricette della pasticceria ricevendo encomi ad ogni panettone, ora anche il bar si distingue da tutti per la qualità dei prodotti e il servizio. Una eccellenza premiata oggi dal Gambero Rosso.

Il Veneto è difeso bene entrando nella guida con 6 locali:

Olivieri 1882 – Arzignano (VI);

Il Chiosco – Lonigo (VI);

Garibaldi – Vicenza;

Biasetto – Padova;

Amo – Venezia;

Gran Caffè Quadri – Venezia;

La Lombardia è al vertice con 9 locali premiati, seguono il Veneto con 6, Piemonte ed Emilia-Romagna con 5, la Sicilia con 3, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Toscana con 2. Un locale sul podio per Marche, Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia.

Complimenti anche al Chiosco di Lonigo per la conferma della propria eccellenza.

Una soddisfazione anche per il capoluogo dove lo storico Garibaldi ribadisce la sua vocazione di punto di riferimento per la qualità dell'offerta a tutte le ore.

Olivieri la new entry

