Vicenza For Children, il "sodalizio" si allarga: Arzignano stringe il Patto per la Pediatria

Mercoledì 4 dicembre il sindaco Alessia Bevilacqua e il presidente di Vicenza For Children, Coralba Scarrico, alla presenza dell’assessore al Sociale, Valeria Dal Lago, hanno sottoscritto un importante documento, che impegna il Comune a sostenere e promuovere le iniziative dell’associazione che da anni si impegna per sostenere le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria dell’Ulss 8 Berica, compresa quella dell’ospedale Cazzavillan di Arzignano.

Alla luce del fatto che molti Comuni collaborano con assiduità con Vicenza for children – Team for children Vicenza Onlus, concedendo il patrocinio e compartecipando nella realizzazione di eventi o, ancora, mettendo a disposizione locali ad uso pubblico, Vicenza for children – Team for children Vicenza Onlus chiede che venga deliberata l’adesione al presente Patto dei Comuni con Vicenza for children – Team for children Vicenza Onlus, quale dichiarazione d’intenti che non prevede alcun impegno di spesa per l’amministrazione comunale, ma l’intenzione di condividere la mission dell’Associazione e di sostenere, a vario titolo, ma senza impegno economico, i progetti promossi dall’Associazione stessa; che venga inserito nel calendario degli eventi comunali, almeno un evento all’anno il cui ricavato, attraverso donazioni di cittadini/aziende, in tutto o in parte, sarà destinato a Vicenza for children – Team for children Vicenza Onlus per la realizzazione di uno o più specifici progetti, in merito ai quali ne verrà rendicontato l’operato.

Chiede inoltre che vengano messi a disposizione a titolo gratuito, previo accordo, locali ad uso pubblico per la realizzazione di eventi, con finalità non commerciali, ma di raccolta fondi per la realizzazione di uno o più specifici progetti, in merito ai quali ne verrà rendicontato l’operato;

Che venga data la massima visibilità al Patto dei Comuni deliberato, sia attraverso i propri Social network, che attraverso il sito web istituzionale o qualunque altra forma di diffusione delle notizie/informazioni utilizzata dall’Ente;

Che vengano concordate eventuali altre attività o modalità di promozione del Patto dei Comuni, al fine di riconoscere la sensibilità del Comune stesso rispetto alla mission di Vicenza for children – Team for children Vicenza Onlus.