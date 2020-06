Manifestazioni a Vicenza: per farle non è più necessario dichiararsi "antifascisti"

È arrivato in consiglio comunale, nella serata di martedì, il dibattito sull'eliminazione della cosiddetta "clausola antifascista", ovvero la norma introdotta dall'ex sindaco Achille Variati che chiedeva ai richiedenti di spazi pubblici (principalmente per manifestazioni) di "riconoscersi nei principi fondamentali della Costituzione italiana e dello statuto comunale e ripudiare il fascismo, la cui riorganizzazione è vietata sotto qualsiasi forma dall'ordinamento giuridico".

A quanto pare il "ripudio del fascismo", suonava male alla giunta di centro-destra capitanata da Francesco Rucco. E così, dopo la proposta dell'assessore Giovine di sostituire quella parola "fascismo" con quella più generica di "totalitarismo" è passata a Palazzo Trissino con 16 voti favorevoli e 13 contrari. Da oggi, quindi, il regolamento Cosap prevede che per richiedere l'occupazione di spazi e aree pubbliche è necessario sottoscrivere il proprio ripudio a "tutti i totalitarismi" e di "condannare l'uso della violenza a fini politici".

Il fascismo, ovvero il movimento creato da Benito Mussolini che ha portato alla dittatura che si è instaurata in Italia, viene quindi ideologicamente sdoganato a Vicenza. La maggioranza ha applicato in sostanza una distinzione molto sottile tra la "dottrina fascista" e la sua applicazione in un sistema totalitario che prevede l'uso della violenza a fini politici. Come dire: si può essere fascisti o neofascisti per fare manifestazioni, basta ripudiare i totalitarismi.

Il risultato - scontato - portato a casa dalla maggioranza ha ovviamente scatenato una serie di polemiche in sala Bernarda, sede del consiglio comunale. Per Chiara Luisetto, segretaria provinciale del PD, è «grave che Vicenza venga svilita nella sua storia e nel suo valore da un'Amministrazione che non riconosce un passato comune, apra le porte ad estremismi e formazioni neofasciste. Abolire questa clausola significa riportare indietro le lancette ad un passato cupo e violento».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'assessore Giovine, già da tempo, giustifica la sua proposta dicendo che "il fascismo è roba vecchia". «In questo modo Giovine pone le basi perché nuove forme di quel pensiero buio si riaffermino», sottolinea Luisetto, ricordando che «solo lo scorso 25 aprile il lancio di una molotov ha colpito la sede provinciale PD e pochi mesi fa eravamo a Torrebelvicino a manifestare contro scritte ignobili e ora, proprio da una città decorata e al centro di un riscatto veneto di diritti e coraggio, arriva questa beffa. Accanto all'educazione civica nelle scuole, va pensato seriamente un corso per chi, amministratore pubblico, giura sulla Costituzione di rispettarne i principi fondamentali, per chi dovrebbe conoscere e rispettare il luogo che governa. In una parola che ci si vergogni e non ci si vanti di questo ritorno al passato. E magari si studi un po' di storia, non quella scritta da Casa Pound o Forza Nuova, ma quella incisa col sangue di chi ha dato vita e affetti per permetterci oggi di essere liberi»