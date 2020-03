Coronavirus, positivi in Veneto quasi a quota 6000, un altro decesso al San Bortolo

BOLLETTINO ORE 8

Sale ancora il numero di contagiati da coronavirus in Veneto che tocca quasi quota 6000, parlando solo dei tamponi positivi (in tutta Italia si sta infatti discutendo sul problema dei casi sommersi). Il bollettino alle 8 di martedì mattina indica un aumento di 310 casi, portando la cifra a 5948 infetti. Sono 16220 invece i soggetti in isolamento domiciliari. Cresce, anche se moderatamente, il numero di ricoveri: 1318 (+13) in zona non critica e 304 (+10) in terapia intensiva, per un totale di 1622 positi. Purtoppo sono altre sei le persone decedute a causa del Covid-19, una delle quali all'ospedale San Bortolo di Vicenza. I morti totali negli ospedali veneti sono 216 mentre 381 persone ricoverate sono tornate a casa.

Sono 744 i casi nella provincia berica, 24 in più di ieri mente in isolamento domiciliare ci sono 2298 persone (in calo rispetto a ieri sera che erano 2464). Nelle Ulss vicentine i decessi totali sono invece 25 (+1 al San Bortolo) e sono state dimesse 27 persone. Allo stato attuale (ore 8 di mercoledì) sono 210 i pazienti ricoverati, 40 di loro sono in terapia intensiva. Di questi, 170 sono in area non critica (+17 rispetto a lunedì sera) e 40 in terapia intensiva (+ 3).

La situazione nel dettaglio è la seguente: Santorso 35 in area non critica, 9 in terapia intensiva; Bassano 32 in area non critica, 6 in terapia intensiva; Vicenza 60 in area non critica, 25 in terapia intensiva; Asiago 22 in area non critica; Noventa e Valdagno rispettivamente 17 e 4 in area non critica.