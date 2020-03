Coronavirus, casi ancora in aumento: le disposizioni per Vicenza

Sono saliti a 856 i malati di coronavirus in Veneto secondo il bollettino della Regione aggiornato a a martedì mattina, 85 in più rispetto al giorno prima. Salgono anche le vittime: sono 26, cinque in più rispetto a lunedì. Si tratta di un paziente di Castelfranco e quattro di Treviso. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, i pazienti ricoverati sono 271, mentre in terapia intensiva sono 67, con un incremento di 6. Le persone dimesse sono invece 47. Aumentato i casi di positività anche a Vicenza e provincia. Martedì sono saliti a 73, 17 in più rispetto a lunedì. Di questi 15 sono ricoverati al San Bortolo (8 in terapia intensiva) e 5 sono tornato a casa. Due i ricoveri a Santorso e 4 dimessi. Solo uno invece al San Bassiano.

IL PUNTO DI RUCCO

Il sindaco di Vicenza martedì ha fatto il punto della situazione relativamente alle disposizioni territoriali sul nuovo decreto del Governo che ha esteso le zone di contenimento in tutta Italia con provvedimenti restrittivi per la popolazione. « Nonostante Vicenza non sia in una situazione di particolare emergenza queste disposizioni del Governo ci permettono di contenere il virus», ha sottolineato Rucco, spiegando che «bisogna attenersi alle indicazioni del Governo e che le interpretazioni sulle nuove misure saranno presto rese note una volta sentite, nel pomeriggio di martedì, anche le indicazioni del prefetto di Vicenza».

Nel frattempo l'amministrazione ha riaperto il Coc (Centro Operativo Comunale) in forma ridotta con la protezione civile per offrire assistenza alla popolazione e assistenza sanitaria, oltre che per attivare un contatto più diretto con i cittadini attraverso i canali informativi sull'evolversi della situazione. «Quello che ci preme in questo momento è l'aspetto più delicato dell'emergenza che riguarda la situazione di circa 8mila anziani che in città vivono da soli - ha aggiunto il primo cittadino - . siamo a disposizione con gli assistenti sociali per supporti ai pasti e per l'assistenza»

GLI SPOSTAMENTI

All'interno del territorio comunale e fuori ci si può muovere in auto con un'autocertificazione senza la quale, se colti a muoversi senza ragione dalla propria città di residenza o domicilio, si rischierà l'arresto. Ci si puo muovere per ragioni di lavoro, necessità o di salute. Le forze di polizia hanno già dei moduli in bianco da fornire a chi ne è sprovvisto. Dichiarare il falso è naturalmente un reato e ci potrebbero essere dei controlli anche sulle dichiarazioni.

«Niente Stato di polizia ma saremo severi», ha sottolineato il sindaco di Vicenza.

Uscire di casa a piedi o in bici per fare una passeggiata o un giro, senza bisogno di certificazione? «Si può fare anche se è preferibile restare a casa - spiega Rucco - ma anche per questo attendiamo l'interpretazione della prefettura». Sugli spostamenti ci saranno dei controlli a campione. Chi non rispetta le norme rischia la multa e una denuncia penale. Per i locali che non rispettano le regole è invece prevista anche la chiusura.

LE CHIUSURE A VICENZA

Come spiega il nuovo decreto, dal 10 marzo al 3 aprile 2020, diventa "zona protetta": lo "stare a casa" è imperativo. Si fermano così ovunque cinema, teatri, palestre, matrimoni, funerali e nel weekend anche i centri commerciali. Garantita l'apertura di negozi di alimentari e farmacie: si può uscire di casa per fare la spesa. I bar e i ristoranti possono aprire solo dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro. Chi ha più di 37,5 di febbre deve stare a casa.

Palestre e piscine vengono tutte chiuse in tutta la provincia, fatti salvi gli allenamenti, in particolar modo per gli atleti che si allenano per le Olimpiadi. Scuole chiuse, dai nidi alle università, gli insegnati lavoreranno solo a chiamata. Ci si potrà recare negli uffici comunali solo su appuntamento e solo se è strettamente necessario. Le pratiche vanno fatte online o al telefono, facendo riferimento ai numeri che si trovano sul sito del Comune di Vicenza.

Per quanto riguarda i mercati, l'eventuale chiusura è in attesa di interpretazione. La proposta è di lasciare aperti solo i banchi alimentari ma la tendenza sembra essere quella di non chiudere nessuna attività commerciale che si svolge all'aperto. Da parte di alcuni ristoratori vicentini è arrivata la richiesta di poter fare pranzi da asporto. Richiesta in fase di valutazione.

LA PROTESTA AL CARCERE DI VICENZA E IL BOCCIODROMO

Il sindaco è infine intervenuto sulla protesta degli attivisti del circolo Bocciodromo di Vicenza che ieri hanno organizzato un presidio davanti al carcere di Vicenza per protestare contro le condizioni dei detenuti in relazione all'infezione da coronavirus, anche alla luce delle rivolte scoppiate in molte carceri italiani. Sulla vicenda, il commento di Rucco è stato durissimo: «Amarezza per quello che è successo e solidarietà con le forze di polizia penitenziaria: quello che è successo ieri è inaccettabile», ha sottolineato il primo cittadino, aggiungendo: «Ora non è il momento ma non escludo futuri provvedimenti»