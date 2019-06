Asfalto sopra al porfido in centro storico: «Ragioni di sicurezza»

Centro storico ricoperto d'asfalto? "Che sia l'ultima disposizione del Comune di Vicenza", si sono chiesti molti cittadini preoccupati che in alcune zone molte sensibili di Vicenza siano comporse a terra delle gettate di cemente.

Niente paura, il Comune ha spiegato che si tratta di ripristini eseguiti nei giorni scorsi con asfalto a freddo in contesti particolarmente delicati e monumentali, come ponte San Michele, contra' Porta Santa Lucia e contra' Manin.

E l'assessore alle infrastrutture Claudio Cicero, uscito venerdì a verificare la situazione, ha aggiunto: «Ho voluto comprendere le motivazioni che hanno portato all'uso di questo materiale in contesti di pregio del centro storico. Aim Amcps, che per il Comune cura la manutenzione delle strade, è intervenuta con asfalto a freddo per rimuovere l'immediato pericolo rappresentato dalle buche e dal deterioramento di parti di porfido e acciottolato. Mi è stato garantito che nel giro di una settimana l'asfalto sarà sostituito con materiali adeguati. A questo proposito ho sollecitato gli uffici comunali ad un continuo e stringente controllo sui ripristini, che devono garantire la sicurezza, ma anche la qualità del contesto urbano».