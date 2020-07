Variati in visita ai vigili del fuoco, ma le problematiche della categoria restano

Tempi duri per i vigili del fuoco veneti che mercoledì saranno a Roma domani a Roma assieme ai colleghi di tutta Italia. L'appuntamento è a Montecitorio per rivendicare una più equa distribuzione delle risorse destinate alla valorizzazione del loro lavoro. «Lo stanziamento di 165 milioni previsto dal governo – dice il Segretario Generale della Fns Cisl Veneto Stefano Pegoraro – ancorché insufficiente a colmare le profonde disparità economiche che da decenni ci separano dagli altri Corpi dello Stato, è il frutto di mesi di iniziative, con scioperi e manifestazioni». A questo si aggiunge l'annosa problematica dei pompieri di Vicenza, segnalata ancora una volta dall'Uilpa, una delle sigle sindacali dei vigili del fuoco che ha evidenziato le mai risolta questione delle condizioni critiche dovute alla carenza di personale nel comando del capoluogo.

Un clima caldo, insomma che, alla vigilia della manifestazione romana, ha visto la visita di Achille Variati alla sede di via Farini. Una visita di cortesia nella quale il rappresentante del governo ha "indossato" i panni del pompiere. Le problematiche che attanagliano la categoria comunque restano e la loro risoluzione appare ancora complicata. «In tempi difficili voi siete dei riferimenti. Siate orgogliosi della vostra storia e di quello che fate», queste le parole del sottosegretario del ministero dell’Interno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel saluto, il comandante dei pompieri Costa ha descritto le risorse e le peculiarità del dispositivo di soccorso provinciale oltre a ricordare gli interventi più significativi affrontati nell’ultimo anno dai vigili del fuoco berici. Il sottosegretario Variati, nel suo intervento, ha riservato espressioni di forte apprezzamento per tutto il lavoro svolto dalle squadre operative e di tutto il personale. Parlando della sua passata esperienza di Sindaco della città ha detto: «ricordo tanti momenti in cui si è sempre potuto contare sui Vigili del fuoco di Vicenza” ribadendo il buon lavoro svolto durante l’alluvione del 2010. Il sottosegretario ha ribadito ai presenti l’attenzione concreta del Governo verso i Vigili del fuoco e in riferimento a Vicenza l’impegno per la soluzione della nuova sede di servizio». Un impegno che forse i pompieri vorrebbero vedere premiato non solo dalle parole ma anche da azioni concrete a livello contrattuale, a partire dall'equiparzione dei stipendi della categoria a quelli delle altre forze di polizia.