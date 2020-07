Valsugana verso il "raddoppio": nuova strada per il traffico pesante

Una "nuova" Valsugana per smaltire il traffico pesante verso il Veneto: prosegue l'iter verso il "raddoppio" della statale 47 tra Castelnuovo e Grigno. Un tratto perennemente trafficato e purtroppo teatro di incidenti talvolta mortali. "E’ un’opera prioritaria alla quale abbiamo destinato 61 dei 203 milioni previsti dal nuovo Documento di programmazione settoriale", così il presidente dela Provincia Maurizio Fugatti ha presentato ai sindaci dei comuni interessati gli esiti della fase di pubblica concertazione.

Al momento l'ipotesi più accreditata non è quella di una strada a quattro corsie, pensata in precedenza, ma di una nuova strada a due corsie da affiancare all'esistente. La nuova strada verrà utilizzata per il cosiddetto "traffico di attraversamento" ovvero tutti quei veicoli, per la maggior parte mezzi pesanti, che viaggiano tra Trentino e Veneto senza fermarsi nei paesi. La "vecchia" strada rimarrà come collegamento tra i comuni di Ospedaletto, Castel Ivano, Grigno, Castelnuovo e Scurelle.

"E' La soluzione ritenuta maggiormente compatibile con l’attuale contesto e finanziariamente sostenibile - ha spiegato Fugatti - inoltre, non pregiudica potenziamenti futuri relativamente all’evoluzione della domanda di traffico. Vista l’importanza e l’urgenza di questo intervento abbiamo inserito l’opera fra quelle per cui sono previsti dei meccanismi che ci permettano di semplificare e velocizzare il processo di realizzazione, oltre che la presenza di un “facilitatore” che seguirà tutto l’iter. Ora partirà la fase di progettazione che richiederà all'incirca un anno e mezzo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte:Trentotoday.it